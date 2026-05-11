Renovación en el Parque Rosauer: el Municipio instala nuevos juegos infantiles

El programa de renovación de juegos infantiles en los principales espacios verdes llegó al Parque Rosauer. En paralelo, avanzan los trabajos en la plaza San Martín.

El Municipio de Cipolletti dio inicio a la renovación integral del sector de juegos infantiles en el Parque Rosauer , uno de los pulmones verdes más emblemáticos de la ciudad. Las tareas forman parte de un plan estratégico que busca modernizar diversas plazas y paseos públicos, priorizando la seguridad y la inclusión de las infancias cipoleñas.

El programa de renovación de juegos infantiles ya se completó en el Paseo de la Familia y al mismo tiempo que en el Rosauer, avanza en la céntrica plaza San Martín.

Desde la secretaría de Obras Públicas confirmaron que los trabajos comenzaron este lunes con el cercado del perímetro y el retiro de las estructuras antiguas . El cronograma de obra incluye el movimiento de suelo y la nivelación del terreno, pasos previos fundamentales para la construcción de un nuevo contrapiso de hormigón que servirá de base para las modernas instalaciones.

El nuevo equipamiento del Parque Rosauer

Los nuevos juegos seleccionados para este espacio se destacan por su innovación y durabilidad. Según el detalle técnico, la renovación incluirá:

Una posta 4: diseñada para recorridos de escalada y trepado.

Una posta 5: un juego de desafío para dos personas que fomenta el equilibrio y la coordinación.

Mangrullo Artigas y Treep Chico.

Calesita trompo y pórtico lineal cuádruple de hamacas.

Troncos trepadores.

plaza nueva cipo Los juegos del Paseo de la Familia ya son parte del disfrute de cientos de familias cipoleñas. Gentileza

Estos elementos cuentan con materiales de alta resistencia, incluyendo plásticos rotomoldeados con filtro UV 8 y certificados de no toxicidad, garantizando una larga vida útil ante las inclemencias climáticas de la región.

Avances en plaza San Martín y paseo del Ferrocarril

El plan de modernización no se limita al Parque Rosauer. En la plaza San Martín, los trabajos presentan un estado avanzado tras la finalización del contrapiso de hormigón. En los próximos días, se espera la instalación de una calesita integradora, dos antenas, un refugio bosque mediano y un pórtico lineal de hamacas.

Asimismo, la secretaría de Obras Públicas adelantó que durante el mes de junio se realizará la colocación del piso de caucho antigolpes tanto en la plaza San Martín como en el paseo del Ferrocarril, mejorando significativamente los estándares de seguridad para los niños. El suelo "blando" ya se instaló en el Paseo de la Familia.

Inclusión y seguridad como ejes del plan

Desde el Municipio destacaron que el objetivo es transformar los espacios públicos en lugares de encuentro familiar que sean, por sobre todo, inclusivos. Estos juegos están diseñados bajo normas internacionales de seguridad y diversidad, permitiendo que niños con diferentes capacidades puedan compartir el mismo espacio.

Esta metodología de trabajo ya es visible en el Paseo de la Familia, donde la renovación integral incluyó un refugio del bosque grande, calesita integradora y un piso de caucho continuo de 30 mm de espesor. Además, ese sector fue equipado con bancos comunitarios y cestos de basura modernos.

Finalmente, las autoridades confirmaron que, una vez concluidas las etapas actuales, el plan de renovación de juegos infantiles continuará su cronograma en Parque Norte y la zona de la Isla Jordán, completando así un circuito de espacios públicos renovados en toda la ciudad.