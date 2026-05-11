Inauguran la reforma del acceso por Ruta 65: mirá cómo quedó con el dron de LMC

Municipio y Provincia inauguran este lunes las obras en el acceso a Cipolletti por Ruta 65 y Circunvalación. Además, licitarán la iluminación hasta Puente 83.

El acceso a Cipolletti por Ruta 65 tiene nuevo carriles para agilizar el tránsito.

Este lunes 11 de mayo , a las 20:30 , el Municipio de Cipolletti junto con el gobierno de la provincia de Río Negro llevarán a cabo el acto oficial de inauguración de la obra de Intersecciones Canalizadas sobre la Ruta Provincial 65 .

Este proyecto, considerado una pieza clave para el ordenamiento vial y una transformación urbana fundamental, demandó una inversión de más de 1.600 millones de pesos a cargo de Vialidad Rionegrina .

La concreción de estos trabajos no solo impacta en la infraestructura local, sino que beneficiará de manera directa a los vecinos de Cipolletti , Fernández Oro y Allen , optimizando la conectividad en una de las zonas con mayor flujo vehicular de la región.

Reformas en el acceso a Cipolletti por Circunvalación

Una obra estratégica para el ordenamiento vial

Las Intersecciones Canalizadas de la Ruta 65 se localizan en el último tramo de la ruta provincial a su paso por Cipolletti. El objetivo central de la intervención es mejorar la fluidez de la circulación y elevar los estándares de seguridad vial. Gracias a este diseño, el tránsito proveniente de la Ruta Provincial 65 podrá desviarse de manera ordenada hacia la circulación interna de la ciudad, conectar con la Circunvalación o acceder directamente a la Ruta Nacional 22.

Entre los aspectos técnicos más destacados se encuentra la implementación de un sistema de semaforización inteligente a 4 tiempos, configurado de la siguiente manera:

Hacia el oeste: tres carriles.

Hacia el este: cuatro carriles.

Incorporación de un carril adicional: giro a la izquierda desde Salto .

Conexión norte: se ensambla con el proyecto de la avenida urbana J.D. Perón.

La ruta 65 cuenta ahora con tres carriles para circular

Asimismo, se intervino una segunda intersección en el cruce a nivel sobre las vías del ferrocarril, a la altura de la calle Mosconi, donde se propuso una configuración no semaforizada diseñada específicamente para el tránsito liviano.

Nueva iluminación para Ruta 65

En el marco del acto central, se procederá a la firma de un convenio para la obra delegada de la iluminación de la Ruta 65, en el tramo comprendido entre Mosconi y Puente 83. Esta mejora complementará la infraestructura actual, brindando mayor seguridad durante la conducción nocturna.

Al respecto, se informó que la Licitación Pública N° 11/26 para la ejecución de dicha obra se llevará a cabo el próximo 2 de junio a las 10 en el 9° piso del edificio municipal, ubicado en la calle Yrigoyen 379. El proyecto cuenta con un Presupuesto Oficial de $464.910.000,00 y un plazo de ejecución de 135 días de corrido.

Detalles técnicos de la infraestructura urbana

La transformación integral de la zona incluyó una serie de trabajos técnicos específicos para garantizar la durabilidad y funcionalidad de la ruta. Entre las tareas ejecutadas se destacan:

Ensanchamiento de la calzada y construcción de isletas separadoras de tránsito .

Extensión de alcantarillas existentes y readecuación de veredas en los cruces.

Reemplazo de semáforos antiguos por tecnología de cuatro tiempos con accesibilidad peatonal .

Reubicación de postes de hormigón, metálicos y de madera para despejar la traza.

Instalación de nuevo alumbrado público , construcción de cordones cuneta y banquinas pavimentadas .

Colocación de defensas metálicas y renovación total de la señalización horizontal y vertical.

Esta obra representa un trabajo conjunto entre el municipio y la provincia, enfocado en modernizar los accesos y mejorar sustancialmente la calidad de vida de los habitantes del Alto Valle.