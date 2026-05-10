Cipolletti será el epicentro de un debate urgente: qué está pasando con los chicos y las pantallas
Especialistas analizan consumos digitales y salud mental en infancias y adolescencias. El encuentro ya tiene cupos agotados.
Programa de Abordaje Integral de los Consumos Problemáticos APASA, junto al Ministerio de Salud de Río Negro, impulsa en Cipolletti el Congreso “Cuidar en la era digital: niñez, adolescencias y nuevas subjetividades”.
El evento fue declarado de interés sanitario, educativo, comunitario y social por la Legislatura provincial, lo que refleja la relevancia que adquirió la temática en los últimos años.
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La actividad se desarrollará el miércoles 13 de mayo, de 8:30 a 17:30, en la Complejo Cultural Cipolletti.
El interés fue tal que los cupos se agotaron rápidamente, evidenciando la preocupación creciente por el impacto de lo digital en la vida cotidiana de niños, niñas y adolescentes.
Especialistas y voces clave en el debate
El congreso contará con la participación del Lic. Alberto Trimboli, junto a Andrea Urbas y Julián D’Atri, de la Fundación Chicos.net, además de expositores regionales.
Durante la jornada se compartirán miradas y experiencias sobre el uso de redes sociales, videojuegos y el avance de las apuestas online.
Pantallas, consumos y salud mental
En un contexto atravesado por la hiperconectividad, el encuentro propone abrir preguntas incómodas: ¿cómo impacta lo digital en la subjetividad? ¿Qué riesgos aparecen?
Se pondrá el acento en los llamados consumos problemáticos digitales y en los padecimientos emergentes vinculados a estas prácticas, desde una perspectiva de salud mental comunitaria y enfoque de derechos.
Herramientas para acompañar a las nuevas generaciones
El congreso también buscará aportar herramientas concretas para equipos de salud, educación y organizaciones sociales.
La idea es fortalecer estrategias de intervención y acompañamiento en los vínculos que niñas, niños y adolescentes construyen con la tecnología.
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