Cipolletti será el epicentro de un debate urgente: qué está pasando con los chicos y las pantallas

Especialistas analizan consumos digitales y salud mental en infancias y adolescencias. El encuentro ya tiene cupos agotados.

Programa de Abordaje Integral de los Consumos Problemáticos APASA, junto al Ministerio de Salud de Río Negro, impulsa en Cipolletti el Congreso “ Cuidar en la era digital : niñez, adolescencias y nuevas subjetividades”.

El evento fue declarado de interés sanitario, educativo, comunitario y social por la Legislatura provincial , lo que refleja la relevancia que adquirió la temática en los últimos años.

La actividad se desarrollará el miércoles 13 de mayo , de 8:30 a 17:30, en la Complejo Cultural Cipolletti .

El interés fue tal que los cupos se agotaron rápidamente, evidenciando la preocupación creciente por el impacto de lo digital en la vida cotidiana de niños, niñas y adolescentes.

Especialistas y voces clave en el debate

El congreso contará con la participación del Lic. Alberto Trimboli, junto a Andrea Urbas y Julián D’Atri, de la Fundación Chicos.net, además de expositores regionales.

Durante la jornada se compartirán miradas y experiencias sobre el uso de redes sociales, videojuegos y el avance de las apuestas online.

Pantallas, consumos y salud mental

En un contexto atravesado por la hiperconectividad, el encuentro propone abrir preguntas incómodas: ¿cómo impacta lo digital en la subjetividad? ¿Qué riesgos aparecen?

Se pondrá el acento en los llamados consumos problemáticos digitales y en los padecimientos emergentes vinculados a estas prácticas, desde una perspectiva de salud mental comunitaria y enfoque de derechos.

Herramientas para acompañar a las nuevas generaciones

El congreso también buscará aportar herramientas concretas para equipos de salud, educación y organizaciones sociales.

La idea es fortalecer estrategias de intervención y acompañamiento en los vínculos que niñas, niños y adolescentes construyen con la tecnología.