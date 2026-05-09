Avanza la construcción del nuevo Centro Comunitario Don Bosco en Cipolletti

La obra presenta un avance del 57% y recibió un aporte del gobierno provincial de $40 millones. La construcción se llevará adelante en dos etapas.

La construcción del nuevo Centro Comunitario de barrio Don Bosco avanza a paso firme y ya presenta un avance del 57% de ejecución. Se trata del espacio que reemplazará al salón de usos múltiples perdido en el 2023 a causa de un incendio. La reconstrucción de un espacio de encuentro para la comunidad de Cipolletti.

En ese marco, el gobernador de Río Negro , Alberto Weretilneck , entregó un aporte provincial de 40 millones de pesos al intendente Rodrigo Buteler para asegurar la continuidad de los trabajos.

El nuevo Centro Comunitario Don Bosco estará ubicado en la intersección de las calles Perú y Primeros Pobladores. La edificación ya presenta un 57% de avance en un trabajo en conjunto con el Gobierno de Río Negro y la Municipalidad de Cipolletti en el marco del programa Construyendo Provincia.

centro don bosco El Gobernador Alberto Weretilneck realizó un aporte de 40 millones de pesos.

Un espacio necesario para la comunidad

Durante el acto, Weretilneck destacó la importancia del impacto social del proyecto y expresó: “Cada obra comunitaria que se construye en un barrio genera más oportunidades de encuentro, integración y contención para las familias. Este nuevo espacio está pensado para que vecinos y vecinas puedan realizar actividades, compartir y seguir fortaleciendo la vida comunitaria”.

El futuro centro contará con una superficie total de 430 metros cuadrados y será construido en dos etapas. La primera edificará un salón multipropósito, baños, depósito y una cocina destinada tanto al funcionamiento del edificio como a la elaboración de alimentos para la venta.

centro comun don bosco La obra presenta un 57% de avance.

En la segunda instancia se avanzará con la construcción de oficinas para el personal, un aula de capacitación, un sector de carga y descarga privada, además de baños, office y sala de máquinas. El objetivo es ampliar las posibilidades de uso del edificio, fortalecer las actividades barriales y ofrecer un lugar para la capacitación, recreación y encuentro para la comunidad del barrio Don Bosco.

De esta manera, la comunidad de Cipolletti está cada vez más cerca de contar nuevamente con su Centro Comunitario totalmente renovado y con un enorme valor simbólico que reúne a las familias y a la comunidad con talleres, eventos y actividades.