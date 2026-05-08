Material de abuso sexual infantil en Cipolletti: el preocupante hallazgo en un allanamiento

El allanamiento fue en una vivienda del barrio San Lorenzo de Cipolletti. Los elementos descubiertos durante el procedimiento motivaron otra causa judicial.

Los agentes de la Comisaría N°32 participaron en el allanamiento en el marco de la causa por tenencia de material de abuso sexual infantil.

Los agentes de la Comisaría N°32 participaron en el allanamiento en el marco de la causa por tenencia de material de abuso sexual infantil.

El miércoles por la mañana se realizó un allanamiento en Cipolletti en el marco de una causa por tenencia de material de abuso sexual infantil en una vivienda particular. El procedimiento se llevó a cabo por el personal de la Comisaría 32 en una casa ubicada sobre la calle Ceferino Namuncurá del barrio San Lorenzo y derivó en el hallazgo de múltiples elementos de interés para la causa.

El operativo comenzó cerca de las 10:50 y contó con la participación de efectivos policiales y peritos del Gabinete de Criminalística . Durante la diligencia, los agentes secuestraron diversos dispositivos electrónicos y elementos de almacenamiento digital que serán sometidos a pericias especializadas.

Entre los objetos incautados se encontraron teléfonos celulares, computadoras, pendrives, discos externos, CDs, un router y un DVR perteneciente a las cámaras de seguridad.

Durante el recorrido de los agentes por la vivienda, también se encontró un revólver calibre 22 de color plateado junto a 26 cartuchos del mismo calibre. Los elementos secuestrados durante el procedimiento quedaron a disposición de las autoridades judiciales de la provincia de Río Negro.

32 Los agentes de la Comisaría N°32 participaron en el allanamiento en el marco de la causa por tenencia de material de abuso sexual infantil.

El inesperado hallazgo de los agentes

Fuentes policiales informaron que los equipos hallados serán analizados para determinar si contienen material relacionado con la causa de abuso sexual infantil. Las actuaciones continúan bajo la supervisión de la Justicia, que avanzará con las diligencias correspondientes para determinar las responsabilidades del caso.

La investigación policial sigue en curso y no se descartan nuevas medidas a partir del análisis de los dispositivos electrónicos incautados durante el allanamiento realizado en el sector norte de Cipolletti.