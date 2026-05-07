Crimen de Agustín Troncoso: extienden la prisión preventiva para el único imputado

Agustín Ricardo Morales está detenido desde enero, tras un mes prófugo de la Justicia. La jueza justificó la medida por el riesgo de fuga.

El imputado por el crimen de Agustín Troncoso , el joven de 26 años asesinado en el barrio 2 de Agosto de Cipolletti , continuará detenido en prisión preventiva. Se trata de Agustín Ricardo Morales , el hombre de 34 años es el principal acusado de haber asesinado de una puñalada al joven artista el 7 de diciembre en un asentamiento aledaño al barrio Costa Norte .

La jueza de garantías aceptó el pedido de la fiscalía, de extender las medidas cautelares de prisión preventiva, al contemplar el riesgo de fuga y la potencial intimidación a los testigos. Fundamentalmente, porque Morales estuvo prófugo de la justicia alrededor de un mes hasta concretar su detención el 7 de enero en la casa de sus abuelos, en cercanías al río Neuquén.

De acuerdo a la reconstrucción de los hechos, Agustín fue ese 7 de diciembre al barrio costero a realizar un tatuaje , ya que era una de sus aficiones, además del dibujo artístico. Según los testimonios, Agustín se trasladó en su auto Chevrolet Corsa y tras realizar el trabajo, junto a su cliente pasaron la tarde en el río en la Isla Jordán .

Luego de una tarde de disfrute, su cliente le pidió que fueran a comprar y en el camino se encuentran con Morales, conocido de su cliente, a quien levantan en el auto. Pero en un punto del recorrido, el vehículo frenó y se produjo la agresión fatal.

Morales le aplicó una puñalada debajo de la axila, que seccionó la arteria aorta. El herido se desplomó en la calle y murió pocos minutos después.

Agustín Ricardo Morales 2 Morales fue atrapado el miércoles 7 de enero en un pozón de Costa Norte. Estaba donde había adelantado la familia de Agustín Toncoso, a quien habría asesinado de una puñalada. Policía Río Negro

Cómo fue la caótica detención de Morales

Agustín Morales fue detenido el 7 de enero por la tarde, el principal acusado del crimen de Agustín Troncoso, ocurrido en el barrio Costa Norte de Cipolletti. La información fue confirmada por el Jefe de la Comisaría Cuarta, Luis Balboa, a LM Cipolletti.

El procedimiento se concretó luego de una denuncia telefónica recibida cerca de las 16 en el sistema de emergencias 109, en la que una mujer informó que Morales, sobre quien pesaba un pedido de detención vigente, se encontraba en la vivienda de sus abuelos, ubicada en el sector A de Costa Norte.

Personal policial de la Comisaría Cuarta se dirigió al lugar y entrevistó a la denunciante, quien manifestó haberlo visto dentro de la vivienda consumiendo bebidas alcohólicas. La mujer permitió el ingreso del personal a una propiedad lindera, desde donde se accede a la vera del río Neuquén, un sector que Morales solía utilizar para ocultarse.

ECP AGUSTIN TRONCOSO (56) La familia de Agustín Troncoso realizó una manifestación para exigir justicia. Estefania Petrella

El hombre se encondió en la ribera del río Neuquén

Al llegar a la ribera, los efectivos escucharon ruidos entre la vegetación y detectaron movimientos en un sector cubierto por un sauce de gran tamaño y abundante vegetación acuática, entre las casas 35 y 36. Ante esa situación, se solicitó apoyo a otras unidades policiales y se aseguró el único acceso terrestre al sector.

Tras varios minutos de vigilancia, y al iniciar la poda de ramas para mejorar la visibilidad, el personal observó la cabeza una persona completamente sumergida bajo el agua, oculta entre la vegetación. Al dar la voz de alto, el sujeto salió del río y fue reducido sin resistencia. Se trataba de Agustín Ricardo Morales, de 34 años.

Agustin morales crimen de costa norte Morales se escondió en la vegetación a la vera del río Neuquén para no ser capturado.

La detención se produjo cerca de las 17, en inmediaciones de su domicilio, en el sector ribereño de Costa Norte. Morales quedó alojado en la Comisaría Cuarta, a disposición de la Justicia, en el marco del legajo caratulado “Morales Agustín Ricardo s/homicidio”, por disposición del fiscal de turno, Martín Pezzetta.

El operativo contó con la participación de personal de la Comisaría Cuarta, el Destacamento 114, el Gabinete de Criminalística y el Cuerpo de Seguridad Vial.

Proyecto nuevo (1) Agustín Troncoso era neuquino y había cursado sus estudios en la EPET 8.

El crimen que conmocionó a Costa Norte

Días antes de la detención, este lunes se había realizado en el centro de Cipolletti una nueva marcha para exigir avances en la causa y la captura del sospechoso, que hasta ese momento permanecía prófugo. La manifestación fue encabezada por Vanina, madre de la víctima, junto al abogado Lucas Dumigual, representante de la querella, y contó con la participación de un numeroso grupo de vecinos, en su mayoría provenientes de Neuquén capital, ciudad de origen de la familia.

ECP AGUSTIN TRONCOSO (67) Estefania Petrella

Según lo reconstruido en la investigación, la noche del crimen Troncoso había concurrido al barrio costero para realizar un tatuaje, una actividad que realizaba habitualmente, junto con el dibujo artístico. Se movilizaba en su Chevrolet Corsa y, tras completar el trabajo, pasó parte de la tarde en la zona del río. En ese contexto, habría levantado a Morales en su vehículo y, minutos más tarde, se produjo la agresión que terminó siendo fatal.

La investigación continua abierta para determinar las circunstancias previas al ataque y el motivo del hecho. Entre las líneas de análisis se encontraba el faltante de elementos personales de la víctima, como su equipo de tatuador y anteojos, que no habían sido hallados.