Detención del presunto asesino de Agustín Troncoso: "Es un paso más de este largo camino"

La familia de la víctima tomó la noticia con algo de alivio. El prófugo Agustín Morales estaba donde ellos habían dicho. Este jueves le formulan los cargos.

Morales fue atrapado el miércoles en un pozón de Costa Norte. Estaba donde había adelantado la familia de Agustín Toncoso, a quien habría asesinado de una puñalada.

La detención de Agustín Ricardo Morales, el hombre de 34 años que estuvo un mes prófugo por el crimen de Agustín Troncoso trajo algo de alivio a la familia de la víctima, aunque será eterno el dolor por violenta pérdida del joven de 26 años.

La audiencia de formulación de cargos al acusado por el delito de homicidio estaba prevista para este jueves, pero se postergó a pedido de la defensa. La Justicia otorgó plazo al abogado del acusado para conocer los detalles de la causa..

“Es un paso más de este largo camino”, afirmó Vanina, su mamá, quien junto a sus otros tres hijos y conocidos se pusieron al frente del reclamo para que aceleraran el arresto del principal sospechoso, pues veían que pasaban los días y no se concretaba.

ECP AGUSTIN TRONCOSO (57) Estefania Petrella

Ellos aseveraban que Morales no estaba muy lejos del lugar donde le aplicó una certera puñalada que terminó con la vida del muchacho. Es un sector del asentamiento 2 de Agosto, aledaño al barrio Costa Norte, donde reside junto a su familia. El dato lo obtuvieron por el trabajo investigativo que encabezó el abogado Lucas Dumigual, quien los representa en la parque querellante.

La información la habían difundido en la manifestación que realizaron el último lunes 5 de enero en la plaza San Martín de Cipolletti, día en que se entrevistaron en plena vía pública con el comisario Luis Balboa, jefe de la Comisaría Cuarta, donde luego expusieron los indicios que habían recopilado.

Puntualmente, la versión indicaba que Morales se escondía en una cueva que había cavado en inmediaciones de su domicilio. Allí pasaba las noches y de día se albergaba en la vivienda familiar, aunque también dijeron que salía de noche a bares y boliches.

Un llamado alertó a la policía

El miércoles por la noche la Policía recibió un aviso telefónico que alertó sobre la presencia del sospechoso en una vivienda del sector ribereño.

De inmediato, móviles de la fuerza se dirigieron al lugar y comenzaron un rastrillaje minucioso. La escena se tornó tensa cuando los efectivos escucharon ruidos de ramas quebrándose cerca de un sauce de gran tamaño, lo que llevó a reforzar la presencia de unidades en el sector.

A medida que avanzaban, los uniformados se encontraron con un entorno hostil: agua turbia hasta la cintura, corrientes que dificultaban la movilidad y abundante vegetación que impedía la visibilidad. Sin embargo, la decisión de ingresar al río fue clave. Allí, entre ramas y hojas, descubrieron al hombre intentando permanecer sumergido para evitar ser visto.

Agustin morales crimen de costa norte

El momento de la captura fue impactante, destacaron fuentes de la fuerza. Los efectivos dieron la voz de alto y lograron que el prófugo emergiera del agua. Vestía ropa sencilla y presentaba escoriaciones en los tobillos, signos de la desesperada maniobra de ocultamiento, se precisó.

Pero con firmeza fue conducido hacia una vivienda cercana que había autorizado el ingreso policial, y desde allí se concretó su traslado a la unidad de seguridad.

“Siempre estuvo ahí”, resaltó Vanina.

Una certera puñalada

Agustín Troncoso era oriundo de Neuquén capital pero hacía poco se había mudado a Cipolletti porque había ingresado a trabajar a un correo privado de esta ciudad.

Era amante del arte. Dibujaba y además tatuaba. De acuerdo a lo que pudo averiguar la familia, aquel 7 de diciembre fue en su auto Chevrolet Costa al barrio costero a realizar un tatuaje a un conocido que también estuvo demorado por el hecho y luego recuperó su libertad. Después de efectuar el diseño a su cliente pasaron la tarde en el río. De allí el conocido le pidió que fueran a comprar y en el camino se encuentran con Morales, a quien levantan en el auto. Se presume que se desató una discusión y Agustín freno el auto. Bajaron y se produjo la agresión fatal. Fue una certera puñalada entre las costillas.