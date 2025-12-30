Marcharán por el crimen de Agustín Troncoso: "Quiero que se sepa qué pasó con mi hijo"

Es el hecho ocurrido el 7 de este mes en Costa Norte, cuyo presunto autor está prófugo. La mamá de la víctima pide celeridad para que lo encuentren. La manifestación es en Neuquén.

Agustín Morales es buscado por el crimen de Agustín Troncoso ocurrido en Costa Norte de Cipolletti.

Este martes a las 21 se realizará una marcha en Neuquén por el esclarecimiento del crimen de Agustín Troncoso , de 26 años, ocurrido el domingo 7 de este mes en el barrio Costa Norte de Cipolletti .

Hay un hombre sospechado de haber apuñalado mortalmente a la víctima. Es Agustín Ricardo Morales , de 34 años, quien permanece prófugo y es buscado por el Ministerio Público Fiscal y la Policía rionegrina.

La manifestación fue organizada por familiares de Troncoso , quienes advierten que se demora el hallazgo del sospechoso y temen que el caso quede impune. Pero además tendrá como fin acentuar la difusión para que se conozca el rostro de Morales, tal como lo dio a conocer la Policía en el pedido de colaboración a la comunidad que publicaron días después del hecho.

Agustin Morales

Ya hicieron una campaña similar el viernes pasado en el centro de Cipolletti, donde pegaron volantes con la foto Morales en postes y paredones del centro de la ciudad.

“No puede ser que no lo encuentren. En la volanteada se no acercó gente que nos dijo que está en la zona, que lo vieron taxistas”, sostuvo Vanina, la mamá del joven asesinado, quien se encuentra muy afectada y habla entrecortado por el llanto.

“Quiero que se sepa la verdad. Quiero que se sepa qué pasó con mi hijo. Era un chico bueno que se dedicaba a trabajar, amaba el arte, era un gran dibujante”, recordó la madre.

Agustín Troncoso

Agustín era oriundo de Neuquén pero se había mudado hace poco más de un mes a un departamento cercano al hospital Moguillansky de Cipolletti. Aquí había conseguido trabajo en un correo privado. Tenía un auto Chevrolet Corsa color gris y había iniciado una relación con una chica.

“Estaba bien, con un buen sueldo, por eso se había independizado”, contó Vanina.

Nunca escucharon hablar de Morales, como tampoco del otro hombre, llamado Nelson, que fue testigo de la agresión y que estuvo demorado por unas horas.

No saben con claridad como se desencadenaron los sucesos esa noche, ya que está en manos de la investigación. “Hay muchos comentarios que se contradicen, gente que dice muchas cosas”, resaltó.

Lo concretó hasta ahora es que esa noche el joven apareció en su auto en el asentamiento 2 de Agosto, en el sector de la costa del río Neuquén.

Tres versiones sobre el crimen

Vanina dice que se manejan tres versiones. La primera dice que iba con Nelson en el coche y se encontraron con Morales, a quien levantaron. Pero se produjo una discusión entre Morales y Nelson. Se bajaron al parecer a pelear y Agustín se interpuso para separarlos, pero Morales le asestó la puñalada mortal.

Otra hipótesis señala que Morales subió con una cerveza que se le cayó dentro del auto, y que Agustín paró y lo hizo bajar. Cuando lo hizo, inesperadamente le lanzó el puntazo.

Hay otra pista que ubica a la víctima que sale de su departamento junto a otras personas en una situación de érdida de dominio. El comentario se los hizo una vecina que no la pueden ubicar para que brinde mayores precisiones.

“Quiero que la gente hable. No puede ser que no lo encuentren, la gente nos dijo que lo han visto por acá”, enfatizó la mujer.

Explicó que hacen la marcha en Neuquén porque ellos son de allá y suponen que por la proximidad alguien lo pudo haber visto y dar información. Planean realizar una manifestación similar en los próximos días en Cipolletti.