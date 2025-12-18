Buscan a un peligroso hombre que sería autor del crimen en Costa Norte de Cipolletti

La Policía de Río Negro difundió la identidad y la imagen del hombre señalado como principal sospechoso del crimen ocurrido el domingo 7 por la noche en el asentamiento 2 de Agosto.

El sujeto es buscado por el crimen ocurrido el 7 de diciembre en el asentamiento 2 de Agosto.

La Policía de Río Negro lanzó oficialmente la búsqueda de un hombre que se encuentra prófugo y que sería el presunto autor del crimen ocurrido durante la noche del domingo 7 en la zona de Costa Norte de Cipolletti . A partir de información proporcionada por la Comisaría Cuarta , se difundió un pedido de localización con imagen y datos del sospechoso, en el marco de la investigación judicial.

Según el comunicado policial, el hombre buscado fue identificado como Morales Agustín Ricardo , de 34 años, sobre quien pesa una carátula de causa por homicidio en carácter de presunto autor.

En el afiche difundido por la fuerza se detallan sus características físicas: tez trigueña, contextura delgada y cabello negro corto. Ante cualquier información que permita dar con su paradero, se solicita comunicarse al 911 o con la unidad policial más cercana.

Detalles del crimen

El hecho que dio origen a la investigación ocurrió en una vivienda del asentamiento 2 de Agosto, un sector barrial ubicado sobre la margen del río Neuquén, en Costa Norte de Cipolletti. Allí se desarrollaba una reunión entre varias personas cuando, en ese contexto, se produjo una discusión que derivó en un violento ataque con arma blanca. El joven agredido falleció en el lugar como consecuencia de las heridas recibidas.

De acuerdo a lo reconstruido por los investigadores, la Policía tomó conocimiento del episodio a través de un llamado telefónico y dio inmediata intervención a la Fiscalía de turno, a cargo del fiscal Diego Vázquez. En el lugar trabajaron efectivos de la Comisaría Cuarta, personal de la Unidad Regional Quinta, el Gabinete de Criminalística y el médico forense, quienes constataron que el cuerpo presentaba heridas punzocortantes compatibles con un ataque con arma blanca.

Quién era el joven asesinado

Recién en el transcurso de las actuaciones se confirmó la identidad de la víctima. Se trataba de Agustín Troncoso, de 26 años, domiciliado en el barrio Confluencia de la ciudad de Neuquén. Tras las primeras diligencias, se dispuso el traslado del cuerpo a la Morgue Judicial de General Roca, donde se aguardaba el informe preliminar de la autopsia para precisar la causa de muerte y el alcance de las lesiones.

Mientras se preservaba el inmueble donde ocurrió el ataque, los peritos realizaron un minucioso relevamiento en busca de indicios que permitieran avanzar en la causa. Paralelamente, se llevaron adelante entrevistas con vecinos y otras averiguaciones que, ya durante la jornada del domingo, permitieron reconstruir el incidente e identificar al presunto agresor.

patrullero fernandez oro Policías de distintas unidades de Cipolletti participaron en la investigación por el crimen ocurrido en la zona de Costa Norte. Archivo

A partir de esos elementos, se realizaron varias diligencias en propiedades vecinas ante la sospecha de que el hombre pudiera estar oculto en la zona, aunque hasta el momento no fue localizado.

En paralelo, permanece demorado otro hombre que habría estado presente en la reunión donde se produjo la agresión, aunque por el momento no se determinó si tuvo algún grado de participación en el hecho. La causa continúa en plena etapa investigativa, con la búsqueda activa del principal sospechoso.