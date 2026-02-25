Boom petrolero en Río Negro: anuncian la creación de casi 3.000 puestos de trabajo

El Gobierno de Río Negro celebró la creación de 4.200 empleos indirectos. Las vacantes se cubren a través de la Bolsa de Empleo Provincial y UOCRA.

Un informe de la Secretaría de Trabajo de Río Negro anunció un impacto positivo en la economía local con la creación de 2.980 puestos de trabajo directos y 4.200 indirectos, en las obras de proyectos petroleros y de construcción que se ejecutan en la actualidad. El Gobierno provincial celebró la dinamización del mercado laboral, vinculados al desarrollo energético y la construcción . Se destacan proyectos como Vaca Muerta Oil Sur, Argentina LNG y el proyecto minero Calcatreu .

Según los datos de fiscalización de la Secretaría de Trabajo, a partir de la implementación de la Ley 80/20 que exige la contratación de mano de obra rionegrina , generó un impacto concreto y efectivo que ya comienza a reflejar las primeras señales en la población local. El relevamiento informa que las obras en ejecución registran la creación de 2.980 puestos de trabajos creados en la actualidad y 4.200 indirectos .

La creación de empleos y la contratación de rionegrinos comenzaron a exponer los primeros efectos multiplicadores de la actividad económica. Desde el organismo laboral provincial destacaron que estos números se verifican a partir del ejercicio del poder de policía de la cartera, que controla altas tempranas, condiciones laborales y registración del personal en cada emprendimiento.

Los principales proyectos responsables de la dinamización de la economía

Uno de los responsables de la dinamización económica es el proyecto minero Calcatreu, que contabiliza la creación de 185 empleos directos y los puestos indirectos, que aún se encuentran en proceso de verificación, se estima una cifra cercana al doble.

La primera etapa operativa del proyecto contempla la incorporación de alrededor de 700 trabajadores, lo que anticipa un nuevo impulso en la demanda de mano de obra en la región.

acuerdo ypf gnl El proyecto Duplicar Norte demandará la creación de 300 puestos de trabajo.

En paralelo, el proyecto Duplicar Norte, el oleoducto de aproximadamente 200 kilómetros que ampliará la capacidad de transporte desde Vaca Muerta hacia Allen, demandará unos 300 puestos de trabajo en su primera etapa de ejecución.

¿Cómo se accede a las vacantes en las empresas petroleras rionegrinas?

Desde la Secretaría de Trabajo indicaron que la cobertura de perfiles laborales se realiza de manera articulada con la Bolsa de Empleo provincial (SER) y el gremio de la construcción UOCRA, con el objetivo de priorizar la contratación de trabajadores rionegrinos y fortalecer los procesos de capacitación sectorial.

gnl El proyecto minero Calcatreu, que contabiliza la creación de 185 empleos directos.

Además, el monitoreo del empleo indirecto se realiza en articulación con los municipios, responsables de registrar habilitaciones comerciales y altas de establecimientos vinculados a la cadena de valor de las obras y proyectos energéticos.

De esta manera, Río Negro consolida su economía de la mano del desarrollo de proyectos como Vaca Muerta Oil Sur (VMOS), Argentina LNG y SESA que, en conjunto, en el marco del acuerdo estratégico con YPF y empresas asociadas, contemplan inversiones por más de 36.000 millones de dólares, infraestructura de gran escala y un impacto significativo en la generación de empleo y el desarrollo productivo.