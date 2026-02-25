Hallazgo histórico en Río Negro: el fósil que podría cambiar lo que se sabía sobre una especie de Pangea

El nuevo espécimen tiene 95 millones de años y su esqueleto está prácticamente completo. El hallazgo lo protagonizaron Paleontólogos del Conicet.

El territorio de Río Negro fue el escenario del descubrimiento de un fósil de Alnashetri cerropoliciensis , un dinosaurio carnívoro del tamaño de un gallo. Se trata de un esqueleto preservado íntegramente que permitirá reescribir la historia de la evolución de los alvarezsauroideos , un grupo de pequeños dinosaurios carnívoros que habitaron Pangea y se dispersaron por todo el continente

El hallazgo se produjo en el Área Paleontológica de La Buitrera , donde Paleontólogos del Conicet junto a colegas de Estados Unidos encontraron el esqueleto excepcionalmente preservado y completo. El nuevo espécimen fue encontrado por Sebastián Apesteguía , quien lo extrajo mediante la técnica Akiko Shinya en inmediaciones del cerro Policía.

El equipo internacional de paleontólogos encontró el fósil en la Formación Candeleros , la misma capa geológica donde se encontraron los dinosaurios gigantes como el Giganotosaurus carolinii . Su descubrimiento permitirá redefinir el origen, la dispersión global y la evolución de los alvarezsaurio sudamericano.

El descubrimiento del fósil prácticamente entero permite una visión detallada de los dientes y el cráneo. Su esqueleto apenas tiene 70 centímetros de largo y pesa 2 kilogramos. El Alnashetri habitó un antiguo desierto llamado Kokorkom hace 95 millones de años.

Su conservación privilegiada permitió un análisis científico exhaustivo, con revelaciones científicas claves como la confirmación de que el grupo se originó en el Jurásico, hace 150 millones de años. La especie habitó el supercontinente Pangea antes de su fragmentación, por eso su presencia está tanto en Asia como en América del Sur.

“Las hipótesis filogenéticas recuperan a Alnashetri como uno de los alvarezsaurios más basales, incluso más basal que algunas formas conocidas del Jurásico Superior. Esto implica que, apenas se origina el grupo en Pangea se dispersó a través del supercontinente”, señala Jorge Meso, becario posdoctoral del Conicet.

fósil nuevo La mayoría de los representantes conocidos de los de los alvarezsaurios fueron encontrados en Mongolia, China y Argentina.

La mayoría de los representantes conocidos de los de los alvarezsaurios fueron encontrados en Mongolia, China y Argentina. Sus características de cuerpos livianos, cabezas pequeñas y dientes numerosos y pequeños, posee grandes diferencias con las otras especies carnívoras.

Su hallazgo permitirá conocer la evolución del grupo paleontológico más extraño

“Hasta ahora se pensaba que el grupo se había ido especializando en la mirmecofagia, es decir, en comer hormigas y termitas, y se consideraba que esta era la razón de que se hubieran vuelto pequeños. En Alnashetri vemos que su mano sigue siendo todavía la mano de un dinosaurio carnívoro relativamente típico y que sus dientes son los de un predador normal que no se alimenta de hormigas" indicó Sebastián Apesteguía, investigador del Conicet y autor directo del hallazgo.

"Sin embargo, era también un dinosaurio diminuto, del tamaño de una gallina aproximadamente. Esto nos muestra que estos dinosaurios no se hicieron pequeños en relación al cambio de dieta, sino que siempre fueron de escaso tamaño” agregó Apesteguía.

Se destacan sus brazos pequeños, que en las especies más tardías alcanzaron un grado tal de reducción que solo tenían un único dedo en la mano, con una garra robusta, mientras que los demás dedos eran mucho más pequeños o casi inexistentes.

El análisis de su fósil permitió acceder a revelaciones científicas como que su tamaño pequeño no fue una consecuencia directa de su dieta insectívora, sino que ya eran pequeños antes de desarrollar dicha especialización. Además, gracias a los datos de este fósil, se identificaron otros alvarezsaurios que estaban mal clasificados en museos de Estados Unidos (Wyoming) y el Reino Unido (Isla de Wight).

“El hallazgo y estudio de un nuevo ejemplar tan bien preservado y completo de un alvarezsaurio que vivió en Sudamérica hace unos 95 millones de años es importante porque nos permite comprender cómo y dónde evolucionó este enigmático linaje de dinosaurios carnívoros, y cómo se diversificó en diferentes continentes" concluyó el paleontólogo responsable del descubrimiento.