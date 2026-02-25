Nuevas tarifas de Edersa: cómo se definirá el aumento y cuándo será la audiencia pública

Los incrementos no se definirán hasta la Audiencia Pública de Revisión Tarifaria Integral que tendrá lugar este viernes 27 de febrero. ¿Cómo participar y acercar tu reclamo?

La audiencia pública de revisión tarifaria integral se realizará este viernes 27 de febrero a partir de las 10 horas.

La Provincia de Río Negro , a través de la empresa privada de distribución y comercialización de energía anunció que todavía no están definidos los incrementos en las tarifas de Edersa . El aumento será determinado en la audiencia pública que tendrá lugar el viernes 27 de febrero , donde se revisará el pedido de revisión tarifaria para el período 2026-2031. La audiencia comenzará a las 10 horas y será transmitida en vivo a través del la página web oficial del Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE) .

La convocatoria se enmarca en la Revisión Tarifaria Integral , un mecanismo obligatorio que debe realizarse cada cinco años, según la normativa eléctrica. La última actualización se concretó en 2021 y ahora corresponde una nueva evaluación técnica. Este procedimiento no implica ajustes automáticos, sino un análisis exhaustivo de la situación del sistema con participación ciudadana y estudio de las variables económicas, operativas y de la calidad del servicio brindado.

Desde el Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE), su presidente Juan Justo aclaró que la instancia que comienza es administrativa y técnica. “No se ha decidido ningún tipo de aumento en la tarifa de EDERSA ni lo habrá en esta etapa. Estamos ante el inicio de un proceso que requiere análisis profundo y participación ciudadana ”, explicó.

edersa (4) La revisión tarifaria integral se realiza cada cinco años.

¿Cómo funciona la audiencia pública tarifaria integral y qué se analiza?

Como sucede en cada revisión quinquenal, la empresa distribuidora presenta una proyección de costos vinculados a operación, mantenimiento de redes de electricidad, inversiones y planes de obra. Ese planteo es evaluado por EPRE, que puede aprobarlo de forma total o parcial, o rechazarlo si no está debidamente justificado y carece de fundamentos.

El proceso contempla una audiencia pública donde la empresa expone su pedido y los usuarios pueden expresar su posición. En esta instancia será la oportunidad para que los habitantes de Cipolletti expresen sus posturas sobre la calidad del servicio prestado, los reclamos en torno a la calidad, costos tarifarios y poner en conocimiento situaciones cotidianas relacionadas con el servicio de energía eléctrica.

edersa corte de luz tormenta.jpg La empresa distribuidora de energía presenta una proyección de costos vinculados a operación, mantenimiento de redes, inversiones y planes de obra.

Luego comienza una etapa técnica que se extiende durante varios meses y que incluye el análisis de variables económicas, operativas y de la calidad del servicio.

Desde el Gobierno provincial remarcaron que el esquema quinquenal busca garantizar previsibilidad, control y transparencia. La regulación vigente eléctrica provincial establece mecanismos claros para resguardar el equilibrio entre la sostenibilidad del servicio y la protección de los usuarios. Estos criterios establecen que cada decisión se adopte con responsabilidad y sustento técnico.

edersa cables zona rural Después de la audiencia pública viene una etapa técnica que se extiende durante varios meses y que incluye el análisis de variables económicas, operativas y de la calidad del servicio.

Cómo ver la audiencia pública que será transmitida en vivo

La audiencia pública será transmitida en vivo el viernes 27 de febrero a partir de las 10 horas, a través del sitio web oficial del Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE) www.eprern.gov.ar, donde se habilitará el acceso al enlace de transmisión. De esta manera, cualquier persona interesada en seguir este proceso podrá seguir su desarrollo en tiempo real de forma virtual.