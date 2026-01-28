Aumentos en puerta: Edersa expone su nuevo cuadro tarifario y los usuarios podrán participar

La distribuidora eléctrica presentó su revisión tarifaria y el EPRE habilitó la audiencia pública para que los usuarios conozcan los valores y expresen su opinión.

El EPRE convocó a Audiencia Pública para definir los aumentos que pide Edersa.

El Ente Provincial Regulador de la Electricidad ( EPRE ) convocó a una Audiencia Pública clave para definir el futuro del costo de la energía en gran parte de Río Negro . El encuentro se realizará el 27 de febrero de 2026, desde las 10 , bajo modalidad virtual , y permitirá que usuarios residenciales, comercios, empresas y organizaciones puedan conocer y opinar sobre la propuesta tarifaria presentada por Edersa para el período 2026–2031.

Se trata de la sexta Revisión Tarifaria Ordinaria , un proceso que se desarrolla cada cinco años y que tiene como objetivo establecer un nuevo cuadro de tarifas para el servicio eléctrico en toda el área de concesión de la empresa, que abarca prácticamente toda la provincia, con excepción de Bariloche y Pichi Mahuida.

Desde el EPRE remarcaron que la audiencia es una instancia previa obligatoria antes de adoptar cualquier decisión definitiva. Aunque sus conclusiones no son vinculantes , forman parte del análisis técnico que luego utilizará el organismo para aprobar o modificar la propuesta.

Una audiencia abierta a todos

La participación está abierta a cualquier persona interesada. Para intervenir como participante u orador es necesario inscribirse en el “Registro de Participantes y Oradores”, que se habilita este miércoles y permanecerá abierto hasta las 23.59 del 25 de febrero, a través del sitio oficial del EPRE.

Quienes se registren podrán exponer, realizar consultas o presentar observaciones sobre el esquema tarifario. La audiencia será transmitida en vivo y también se habilitará la posibilidad de enviar preguntas por escrito, lo que amplía el acceso incluso para quienes no puedan hablar durante el encuentro.

Desde el organismo regulador destacaron que la modalidad virtual busca facilitar la participación desde cualquier punto de la provincia, evitando traslados y ampliando el alcance del debate público.

¿Qué propone Edersa?

La distribuidora presentó un extenso Informe General de Revisión Tarifaria Integral, elaborado sobre datos del año base 2024 y proyectado hasta 2031. Allí se detalla la estructura del servicio, los costos operativos, las inversiones necesarias y los ingresos que la empresa considera indispensables para sostener la prestación durante el próximo quinquenio.

Según ese documento, la distribuidora cerró 2024 con unos 255 mil usuarios y una distribución anual de 1.234 GWh de energía, lo que refleja el peso del servicio eléctrico en la vida cotidiana y en la actividad productiva rionegrina. Pero uno de los puntos centrales del informe es el Cuadro Tarifario General que será puesto a consideración pública.

Para los usuarios residenciales (Tarifa 1), la propuesta establece cargos bimestrales diferenciados por subcategoría. En el nivel inicial (T1R1), el cargo fijo sería de $10.574,61 a $12.286,61 por bimestre, según el tipo de medición, mientras que el cargo variable rondaría los $328 por kWh.

En los tramos residenciales superiores (T1R2), el esquema eleva el cargo fijo bimestral a unos $34.638 – $37.719, con un valor por kWh cercano a $299,6.

Para pequeños comercios y usos generales (Tarifa General T1G), el proyecto prevé cargos fijos bimestrales de entre $32.671 y $69.845, con valores por energía consumida que oscilan entre $315 y $330 por kWh, dependiendo del segmento.

En tanto, para el alumbrado público, el cargo fijo bimestral propuesto asciende a $85.777,91, con un cargo variable de $254,50 por kWh.

evolucion demanda energia edersa Evolución de la demanda de energía y estructura 2024. Captura Informe General Revisión Tarifaria Integral 2027-2031

El cuadro también incorpora tarifas mensuales para alumbrado y grandes demandas, con cargos por gestión comercial, uso de red, potencia en punta y energía diferenciada por horarios (pico, resto y valle), que alcanzan valores significativamente más altos en los usuarios de mayor consumo

Todos estos importes están expresados en pesos de septiembre de 2025 y deberán actualizarse al momento de entrar en vigencia el nuevo cuadro tarifario.

Además, el informe estima que, en términos de tarifa media de la empresa, el incremento requerido ronda el 45,9%, en función del cálculo de costos e inversiones proyectadas para el período 2027–2031.

clientes edersa Evolución de usuarios y estructura 2024. Captura Informe General Revisión Tarifaria Integral 2027-2031

Cómo se distribuye la energía en Río Negro

Del total de clientes, el segmento residencial representa más del 88%, aunque consume cerca del 40% de la energía distribuida. En el otro extremo, los usuarios de medianas y grandes demandas (menos del 1% del padrón) concentran más del 42% del consumo eléctrico provincial, principalmente en actividades comerciales, industriales y agrícolas.

El esquema tarifario propuesto mantiene la estructura actual por categorías: pequeñas demandas (residencial, general y alumbrado público) y medianas y grandes demandas, con cargos diferenciados según potencia, energía consumida, nivel de tensión y horario de uso.

En el informe también se proyecta un crecimiento sostenido del número de usuarios hasta superar los 278 mil en 2031, junto con un aumento gradual de la demanda eléctrica, impulsado principalmente por el sector residencial y algunas actividades productivas.

Inversiones, pérdidas y calidad del servicio

Otro punto central del estudio es el diagnóstico del estado de la red. Edersa reconoce pérdidas totales cercanas al 21% de la energía inyectada al sistema, de las cuales más de la mitad corresponden a pérdidas “no técnicas”, vinculadas a conexiones irregulares y consumos no registrados.

La empresa plantea un plan de inversiones orientado a reducir esas pérdidas, optimizar la red de media y baja tensión y acompañar el crecimiento de la demanda, especialmente en zonas urbanas en expansión.

Todos estos aspectos forman parte del cálculo tarifario que será puesto a consideración del EPRE y de la ciudadanía durante la audiencia.

Desde el organismo regulador insistieron en que la audiencia pública es la principal herramienta institucional para que los usuarios puedan informarse y expresar su posición frente a posibles aumentos o cambios en la factura eléctrica.

La documentación completa, incluyendo el informe técnico presentado por EDERSA y el expediente administrativo, ya se encuentra disponible de forma digital en la web del ente regulador.