Persecución policial por un conductor borracho que anduvo en contramano por la Ruta 151

Intentó evadir un control de alcoholemia en la Caminera de los puentes que conducen a Neuquén. Escapó varios kilómetros y fue atrapado cerca del tercer puente.

El operativo se llevó a cabo sobre la Ruta Nacional 22 desde Cipolletti en dirección a Neuquén. Foto: Gentileza.

Un hombre de 28 años que manejaba una flamante camioneta Chevrolet S10 intentó evadir un control de tránsito policial y escapó a toda velocidad en contramano por la Ruta Nacional 151 . De milagro no chocó contra otro rodado.

La maniobra desató una intensa persecución a lo largo de varios kilómetros , hasta que finalmente lograron interceptarlo y detenerlo en proximidades de la rotonda del tercer puente. Como es de rigor le hicieron el test de alcoholemia y detectaron que había consumido bebidas alcohólicas.

El grave incidente se produjo el último domingo minutos después de las 7 cuando el vehículo color gris se desplazaba por la Ruta Nacional 22 desde Cipolletti en dirección a Neuquén, informó el oficial Principal Sergio Casagrande, jefe del Cuerpo de Seguridad Vial.

Quiso evitar el control de alcoholemia

Pero al advertir que en el puesto ubicado a metros de los puentes carreteros estaban realizando controles de alcoholemia, el conductor dio la vuelta y regresó en contramano por el tramo de senda cercana al Fortín Primera División, siguió a toda velocidad por la mano contraria por la rotonda que vincula ambas rutas y escapó por la 151 hacia el norte.

La maniobra había sido advertida por el personal de la unidad policial, por lo que salieron con móviles de la fuerza tras el rodado. Al llegar a la zona de chacras la camioneta ingresó a un camino rural, para volver nuevamente a la cinta asfáltica.

Camioneta persecución R151

Sin embargo, a pocos metros de donde se encuentra una conocida gomería, en dirección a Cinco Saltos, los patrulleros lograron cortarles el paso.

Allí determinaron que iban cuatro personas además del conductor, entre ellas una chica joven. Al realizarle el examen de alcoholemia a quien manejaba, se determinó que tenía 0,45 g/l de sangre, por lo que el vehículo fue secuestrado y el hombre detenido y se le inició una causa el delito por resistencia a la autoridad, que quedó a cargo del Ministerio Público Fiscal. En tanto que las otras personas -todos domiciliadas en Neuquén- quedaron en libertad.

Tenía prohibido manejar y encima estaba borracha

En otro operativo realizado en Cinco Saltos, efectivos del Cuerpo de Seguridad Vial de esa ciudad secuestraron una camioneta Ford EcoSport que era manejada por una mujer de 45 años de edad que no solo estaba inhabilitada para conducir, sino que al ser interceptada el control de alcoholemia arrojó que llevaba 1,49 g/l.

La intervención se llevó a cabo el sábado alrededor de 16:15, cuando las autoridades policiales fue alertadas acerca de que el rodado se desplazaba hacia Cinco Saltos y realizaba maniobras peligrosas sobre la Ruta Nacional 151.

Al llegar a la rotonda donde se encuentra la estación de servicios YPF lograron frenarla, donde la identificaron y le hicieron la prueba con el alcoholímetro. Además descubrieron que tenía prohibición de conducir, de acuerdo a lo informado por la Agencia Nacional de Seguridad Vial. La camioneta fue secuestrada por infracción a la Ley Nacional de Tránsito Nº 24.449.