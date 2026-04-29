La apuntó mientras ella sostenía a su bebé y ahora su situación se agravó en Cipolletti

El acusado de privar de la libertad a una mujer sumó un nuevo cargo tras un hallazgo clave. Seguirá preso por tres meses más.

El episodio se dio el 30 de marzo en la zona de Ferri. Foto: Gentileza.

La situación judicial del hombre acusado de privar de la libertad a una mujer que tenía a su bebé en brazos se agravó este miércoles en Cipolletti .

Durante una audiencia realizada en el Foro Penal, el Ministerio Público Fiscal pidió reformular la acusación y sumar un nuevo delito luego de un hallazgo realizado en la investigación.

Según se informó, en el vehículo del imputado encontraron un arma de fuego calibre 38 apta para el disparo, además de cartuchos compatibles.

Por ese motivo, la Fiscalía incorporó el delito de portación ilegal de arma de fuego de uso civil condicional, agravando la imputación original.

Qué ocurrió con la mujer y el bebé

De acuerdo con la acusación fiscal, el hecho ocurrió el 30 de marzo en la zona de Ferri. El hombre habría llegado al domicilio de la víctima y comenzó a enviarle mensajes para que saliera, bajo amenazas de ingresar armado. La mujer salió con su bebé de seis meses en brazos.

Siempre según la investigación, el imputado la apuntó con un arma, la obligó a subir al auto y luego la agredió físicamente.

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Amenazas, golpes y una fuga desesperada

La Fiscalía sostuvo que después la trasladó hasta la zona de El 30, donde volvió a amenazarla. Luego la llevó a su casa, donde la habría golpeado e impedido salir.

Más tarde, cuando circulaban hacia la zona norte de Cipolletti, el hombre arrojó el celular de la mujer por la ventanilla.

En un descuido, la joven logró escapar y pedir ayuda.

Seguirá detenido en Cipolletti

El acusado ya estaba con prisión preventiva desde el 1 de abril. En esta nueva audiencia, la Fiscalía solicitó extender la medida por tres meses más debido a pruebas pendientes.

Tras escuchar a las partes, la jueza de Garantías aceptó la reformulación de cargos y prorrogó la prisión preventiva al considerar vigente el riesgo procesal.