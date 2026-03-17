Violencia extrema: atacó con un cuchillo a una adolescente con su bebé en brazos

La agresión le provocó heridas de diferente consideración. El hombre fue imputado por violencia de género y quedó detenido en prisión preventiva.

El hombre empezó a atacar a la adolescente con un cuchillo, mientras sostenía a su bebé de seis meses en los brazos.

Un joven protagonizó un grave episodio de violencia de género en Catriel , cuando atacó con un cuchillo a una adolescente mientras sostenía a su bebé en sus brazos . La agresión dejó a la víctima con graves heridas y derivó en la formulación de cargos, donde la Justicia de Río Negro dispuso de la prisión preventiva por dos meses .

Durante la audiencia de formulación de cargos, el fiscal relató el hecho que se registró el 12 de marzo , cerca de las 21:30 horas en una vivienda donde reside el imputado. El hombre discutió con la adolescente y comenzó a atacarla con un cuchillo , mientras sostenía a su bebé de seis meses en brazos.

El episodio de violencia continuó cuando el hombre alzó a la bebé y siguió con la agresión , mientras la mujer se defendía de los cuchillazos. El ataque terminó cuando el hombre cayó al suelo.

Según la teoría del caso, el hecho ocurrió en un contexto de violencia de género, caracterizado por una relación de subordinación del hombre hacia la mujer. El vínculo estuvo marcado por la violencia física, psicológica y simbólica, basada en una relación desigual de poder, perdurable en el tiempo.

Policia Bariloche El hombre continuó con la agresión, cuando alzó a la bebé y siguió con los golpes y cuchillazos. Archivo

Una relación de violencia de género

Con la adhesión de la defensora de menores, la fiscal solicitó la formalización de la acusación por lesiones leves agravadas por ser cometidas por un hombre contra una mujer en un contexto de violencia de género, responsable en calidad de autor.

También sumó el pedido de prisión preventiva, una medida prevista por el código para este tipo de delitos, pese a que el acusado no registra antecedentes penales y una pena en expectativa en suspenso.

El defensor oficial no objetó los hechos ni la calificación legal, aunque solicitó que el imputado recuperara la libertad con el cumplimiento de una prohibición de acercamiento.

Finalmente, la jueza de Garantías tuvo por formulados los cargos, habilitó la etapa penal preparatoria y ordenó la prisión preventiva por dos meses, al considerar que existen riesgos de fuga y de entorpecimiento de la investigación.