Asesinaron a un joven a plena luz del día: lo balearon en la calle y murió camino al hospital

La víctima tenía 19 años. Lo atacaron desde una moto y recibió al menos un disparo. Investigan a dos sospechosos.

Asesinaron a un joven de 19 años este jueves por la tarde. Foto: Gentileza.

Un joven de 19 años fue asesinado este jueves por la tarde en la localidad de Cervantes , en un hecho que generó conmoción en la región.

Fuentes consultadas por LM Cipolletti detallaron que el ataque se registró alrededor de las 16.45.

Según las primeras informaciones, los agresores se movilizaban en una motocicleta .

Un testigo señaló que uno de ellos conducía el rodado, mientras que el otro efectuó al menos dos disparos con un arma de fuego, presuntamente calibre .22.

Uno de los proyectiles impactó en la víctima de 19 años.

Murió al llegar al hospital

Tras el ataque, el joven fue trasladado de urgencia al hospital de General Roca. Sin embargo, ingresó sin signos vitales, confirmándose su fallecimiento poco después.

‍Buscan a dos sospechosos

La investigación apunta a dos presuntos autores, ya identificados por testigos.

Interviene la Fiscalía de General Roca, junto a personal del Gabinete de Criminalística y el Cuerpo de Investigaciones Judiciales, que trabajan en la recolección de pruebas para esclarecer el crimen.

Un nuevo hecho que sacude a la zona

El caso generó conmoción por la violencia con armas de fuego en la región y da preocupación entre los vecinos de Cervantes.

La causa avanza y no se descartan nuevas medidas en las próximas horas.