Lo acusaron por intento de homicidio en las 1200 Viviendas: disparó a quemarropa y escapó

La Fiscalía acusó a un joven que baleó a otro en las 1200 Viviendas. Según las pruebas en su contra, fue a su casa, discutieron y le disparó a menos de un metro de distancia.

El intento de homicidio ocurrió en las 1200 Viviendas, en jurisdicción de la Subcomisaría 79.

La Fiscalía le formuló cargos a un joven que le disparó a otro en el barrio 1200 Viviendas de Cipolletti y le provocó una herida de gravedad en la zona del abdomen. Se dispuso la prisión preventiva del imputado por cuatro meses.

En una audiencia realizada el fin de semana en el Foro Penal de Cipolletti, la fiscalía de turno acusó a un joven por el delito de homicidio simple , agravado por el uso de arma de fuego , en grado de tentativa , en concurso ideal con portación ilegal de arma de fuego, siendo responsable a título de autor.

Según explicaron en la audiencia, el hecho ocurrió el viernes 24 alrededor de las 14:30 en el frente de un domicilio ubicado sobre calle Manuel Estrada al 1800 , casi esquina con Antonio Turrin.

ECP HOSPITAL (5) La víctima del intento de homicidio sufrió lesiones graves, según certificaron médicos del hospital de Cipolletti. Estefania Petrella

Hasta ese lugar llegó el imputado a bordo de un vehículo marca Volkswagen acompañado de otras dos personas que no pudieron ser identificadas hasta el momento.

Pese a la presencia de otras dos personas en el auto, todas las miradas apuntan contra el acusado. Según testigos, fue él quien descendió del vehículo y preguntó por la víctima, quien salió a su encuentro. Se inició una discusión entre ambos y en ese momento, el imputado sacó un arma de fuego y, con la clara intención de atentar contra la vida, le efectuó un disparo en la zona del abdomen.

Durante la audiencia de formulación de cargos, la Fiscalía detalló que el acusado efectuó al disparo a menos de un metro de distancia de la víctima. Tras lo ocurrido, escapó del lugar.

Según la información médica, la víctima sufrió una herida de arma de fuego con lesión de ingreso en la región de la cadera izquierda, sin herida de egreso, presentando "fractura del trocánter mayor del fémur izquierdo".

La víctima, con tobillera electrónica

Se conoció también que el herido se encontraba cumpliendo una medida cautelar con control satelital que le impedía alejarse de su casa. La tobillera electrónica fue dispuesta en una causa por violencia de género.

El defensor oficial no cuestionó los hechos, aunque objetó la calificación legal, indicando que correspondería el delito de lesiones graves.

Luego de escuchar a las partes, la jueza de Garantías dio por formulados los cargos tal cual lo pidió la parte acusadora y habilitó la etapa penal preparatoria. Además, a solicitud fiscal, dispuso la prisión preventiva del imputado por cuatro meses por los riesgos procesales de entorpecimiento de la investigación y, en menor medida, peligro de fuga.