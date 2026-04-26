Cambios en las calles de Cipolletti: anuncian nuevos sentidos y carteles en distintos puntos

La Municipalidad reforzó la señalización en varios puntos clave. Nuevos sentidos, carteles y marcas que ya impactan en el tránsito diario.

Desde el área de Fiscalización informaron los cambios que establecieron en distintos sectores de la ciudad. Foto: Gentileza.

Durante abril, la Municipalidad de Cipolletti avanzó con un plan intensivo para ampliar y mejorar la señalización vial en distintos sectores de la ciudad.

Uno de los puntos más relevantes fue la colocación de flechas de sentido en esquinas donde faltaban referencias claras. Los trabajos se concentraron en cruces clave como Sarmiento y Reconquista , además de varios tramos de J. Newbery , Don Bosco, Esmeralda y Chile.

Estos cambios, aunque sutiles, pueden modificar la forma habitual de circular para muchos conductores.

Calles que ya no se manejan igual

También se implementaron cambios de sentido en arterias importantes.

En calle Río Neuquén, entre San Martín e Yrigoyen, se colocó nueva señalética junto con carteles de contramano que redefinen la circulación.

Una situación similar se da en Rodolfo Walsh, entre Río Atuel y Río Limay, donde además se reubicó un cartel de contramano para mejorar la visibilidad.

Pintura y orden en zonas clave

Otra de las intervenciones fue el pintado de ochavas, rampas y reservas en calle Alem, entre Río Limay y Pte. Perón.

Estas acciones apuntan a ordenar el tránsito y mejorar la accesibilidad, especialmente en sectores de alto movimiento vehicular y peatonal.

Carteles nuevos y reemplazos necesarios

El municipio también avanzó en la reposición de cartelería deteriorada o faltante.

Se instalaron nuevos nomencladores en puntos como Álvarez Thomas y Tte. Ibáñez, además de sectores de San Luis, San Juan y zonas rurales cercanas.

A su vez, se repararon carteles existentes, como el de 1era Junta y C. Namuncurá.

Más seguridad, pero con atención al volante

Desde el área de Fiscalización destacaron que estas mejoras buscan ordenar la circulación y prevenir accidentes.

Sin embargo, los cambios recientes obligan a los conductores a prestar especial atención: algunas calles ya no funcionan como antes y la señalización renovada puede generar confusión en los primeros días.

"La renovación y mantenimiento de la cartelería urbana es fundamental para garantizar una circulación segura y ordenada en la ciudad", remarcaron desde el área. Y plantearon que "la correcta señalización permite orientar a conductores y peatones, y prevenir accidentes".