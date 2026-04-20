Cortes, desvíos y obras: el Municipio de Cipolletti anunció trabajos en una zona clave de la ciudad

Arrancó una nueva etapa de obras con bacheo y badenes. Hay restricciones y piden circular con precaución durante al menos 15 días.

Los trabajos se extenderán por 15 días aproximadamente. Foto: Gentileza.

El Municipio de Cipolletti puso en marcha una nueva etapa del plan de bacheo y construcción de badenes en puntos estratégicos de la ciudad.

El objetivo es mejorar la seguridad vial , optimizar el tránsito y extender la vida útil de las calles más utilizadas.

Las tareas se concentran en las calles San Martín e Independencia , donde se ejecutan reparaciones en hormigón.

Además, continúan trabajos similares en la intersección de Esquiú y Discépolo, ampliando el alcance del plan.

Cortes y desvíos temporales

Debido a las obras, se dispuso la anulación de la circulación hacia Vélez Sarsfield, en el horario de 8 a 18.

Desde el Municipio solicitaron a los conductores circular con precaución y respetar la señalización para evitar inconvenientes.

Cuánto tiempo durarán

Se estima que los trabajos se extenderán por alrededor de 15 días, dependiendo de las condiciones climáticas y el avance de obra.

Durante ese período, podrían registrarse demoras y cambios en la circulación habitual.

Qué buscan mejorar

El plan apunta a:

Reducir riesgos en la vía pública

Mejorar la fluidez del tránsito

Evitar el deterioro prematuro del pavimento

Garantizar calles más seguras para peatones y conductores

Estas intervenciones forman parte de un esquema más amplio de mantenimiento urbano que busca ordenar el tránsito en sectores clave de la ciudad.