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Cortes, desvíos y obras: el Municipio de Cipolletti anunció trabajos en una zona clave de la ciudad

Arrancó una nueva etapa de obras con bacheo y badenes. Hay restricciones y piden circular con precaución durante al menos 15 días.

Los trabajos se extenderán por 15 días aproximadamente. Foto: Gentileza.

Los trabajos se extenderán por 15 días aproximadamente. Foto: Gentileza.

El Municipio de Cipolletti puso en marcha una nueva etapa del plan de bacheo y construcción de badenes en puntos estratégicos de la ciudad.

El objetivo es mejorar la seguridad vial, optimizar el tránsito y extender la vida útil de las calles más utilizadas.

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Dónde se realizan los trabajos

Las tareas se concentran en las calles San Martín e Independencia, donde se ejecutan reparaciones en hormigón.

Además, continúan trabajos similares en la intersección de Esquiú y Discépolo, ampliando el alcance del plan.

Cortes y desvíos temporales

Debido a las obras, se dispuso la anulación de la circulación hacia Vélez Sarsfield, en el horario de 8 a 18.

Desde el Municipio solicitaron a los conductores circular con precaución y respetar la señalización para evitar inconvenientes.

Cuánto tiempo durarán

Se estima que los trabajos se extenderán por alrededor de 15 días, dependiendo de las condiciones climáticas y el avance de obra.

Durante ese período, podrían registrarse demoras y cambios en la circulación habitual.

Qué buscan mejorar

El plan apunta a:

  • Reducir riesgos en la vía pública

  • Mejorar la fluidez del tránsito

  • Evitar el deterioro prematuro del pavimento

  • Garantizar calles más seguras para peatones y conductores

Estas intervenciones forman parte de un esquema más amplio de mantenimiento urbano que busca ordenar el tránsito en sectores clave de la ciudad.

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