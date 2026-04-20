Cortes, desvíos y obras: el Municipio de Cipolletti anunció trabajos en una zona clave de la ciudad
Arrancó una nueva etapa de obras con bacheo y badenes. Hay restricciones y piden circular con precaución durante al menos 15 días.
El Municipio de Cipolletti puso en marcha una nueva etapa del plan de bacheo y construcción de badenes en puntos estratégicos de la ciudad.
El objetivo es mejorar la seguridad vial, optimizar el tránsito y extender la vida útil de las calles más utilizadas.
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Dónde se realizan los trabajos
Las tareas se concentran en las calles San Martín e Independencia, donde se ejecutan reparaciones en hormigón.
Además, continúan trabajos similares en la intersección de Esquiú y Discépolo, ampliando el alcance del plan.
Cortes y desvíos temporales
Debido a las obras, se dispuso la anulación de la circulación hacia Vélez Sarsfield, en el horario de 8 a 18.
Desde el Municipio solicitaron a los conductores circular con precaución y respetar la señalización para evitar inconvenientes.
Cuánto tiempo durarán
Se estima que los trabajos se extenderán por alrededor de 15 días, dependiendo de las condiciones climáticas y el avance de obra.
Durante ese período, podrían registrarse demoras y cambios en la circulación habitual.
Qué buscan mejorar
El plan apunta a:
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Reducir riesgos en la vía pública
Mejorar la fluidez del tránsito
Evitar el deterioro prematuro del pavimento
Garantizar calles más seguras para peatones y conductores
Estas intervenciones forman parte de un esquema más amplio de mantenimiento urbano que busca ordenar el tránsito en sectores clave de la ciudad.
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