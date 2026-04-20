El Municipio anunció otros dos cursos de oficios gratuitos

Las capacitaciones se realizarán en centros de promoción comunitarias y tendrán tres meses de duración. La inscripción solo se hará de manera presencial.

El Municipio continúa abriendo cursos gratuitos con salida laboral para vecinos de Cipolletti. La capacitación está prevista para vecinos de 18 a 65 años de edad. Con cupos limitados, la inscripción al curso será presencial y se dictará en dos centros de promoción comunitaria de la ciudad.

Poco después de confirmar un curso de barbería, desde el Municipio se anunció una capacitación de costura, habitualmente muy demandada, por lo que se dictará en dos sedes:

Inscripción presencial: lunes 27 de 11 a 12 en el CPC del barrio del Trabajo

Cursado: los miércoles de 16 a 18. Comienza el miércoles 29 y tiene una duración de tres meses.

2. Costura en el CPC del Distrito Vecinal Noreste (Domingo Savio y Las Jarillas)

Inscripción presencial: miércoles 6 de mayo, de 11 a 12, en el CPC del Distrito Vecinal Noreste

Cursado: los viernes de 15 a 17, comienza el viernes 8 de mayo. Tiene una duración de tres meses.

Ambas propuestas estarán dictadas por la capacitadora Liliana Obreque, quien cuenta con más de 20 años de experiencia en corte y confección, formación en capacitaciones de corte, confección y marroquinería.

La costura como oficio posibilita generar ingresos desde el hogar o emprender un negocio. Ofrece oportunidades de trabajo independiente o colaborativo en talleres y ferias locales. Promueve el reciclaje de ropa y materiales, y valoriza el trabajo artesanal.

La Oficina de Empleo perteneciente a la Dirección General de Capacitación y Empleo, genera y ofrece diferentes cursos y capacitaciones destinadas a los vecinos de la ciudad, con el objetivo de brindar herramientas para mejorar la búsqueda laboral.

Cursos en oficios: otra opción gratuita

El Municipio de Cipolletti anunció la apertura de inscripciones para un nuevo curso de barbería, una capacitación que apunta directo a la inserción laboral.

La propuesta está orientada a quienes buscan aprender un oficio con demanda creciente y posibilidades de generar ingresos propios. La inscripción será presencial el viernes 24 de abril, de 11 a 12, en el comedor del barrio 2 de Febrero.

Desde la Oficina de Empleo advirtieron que los cupos son limitados, por lo que recomiendan asistir con anticipación. El curso comenzará el lunes 27 de abril y tendrá una duración de tres meses.

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Las clases se dictarán los lunes y miércoles de 14 a 17, combinando práctica y formación técnica para facilitar una rápida salida laboral.

La capacitación estará a cargo de Josias Ezequiel Riquelme, quien cuenta con trayectoria en formación laboral y participa desde 2022 en campañas solidarias de cortes de cabello para familias de la ciudad.

Más herramientas para conseguir trabajo

Desde el Municipio destacaron que estas iniciativas buscan fortalecer las capacidades de los vecinos, promoviendo la formación en oficios y el acceso al empleo.

El objetivo es claro: brindar herramientas concretas para mejorar las oportunidades laborales y fomentar la autogestión.

Cómo obtener más información

Para consultas, los interesados pueden comunicarse al 299-5789466 o escribir a [email protected].