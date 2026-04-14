Lanzan en Cipolletti un curso con rápida salida laboral y cupos limitados

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Se realizará en dos barrios, con inscripción presencial. Apunta a personas sin empleo que buscan emprender o capacitarse.

Las inscripciones se llevarán a cabo el viernes 17 y el martes 21 de abril. Foto: Archivo.

La Municipalidad de Cipolletti lanzó un nuevo curso gratuito con salida laboral orientado a quienes buscan capacitarse o iniciar un emprendimiento .

La propuesta está dirigida a personas de entre 18 y 65 años , con domicilio en la ciudad, especialmente quienes se encuentran desocupados.

Se trata de un curso de lencería que permitirá a los participantes aprender desde cero todo el proceso de confección .

Entre los contenidos se incluyen:

Toma de medidas

Realización de moldes

Corte y confección

Reciclado de prendas

Cálculo de costos y armado de proyectos

Además, se trabajará en la elaboración de distintas prendas como corpiños, bombachas, culottes, tangas y más.

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Dónde y cuándo inscribirse

Las inscripciones serán presenciales en dos puntos de la ciudad:

Viernes 17 de abril, de 11 a 12, en el CPC de Anai Mapu

Martes 21 de abril, de 11 a 12, en el CPC de Costa Norte

Los cursos tendrán una duración de tres meses, con clases semanales en cada sede.

Formación con salida laboral

La capacitación estará a cargo de la instructora Carina Broda Mollar, con experiencia en formación laboral.

Desde la Oficina de Empleo destacaron que el objetivo es brindar herramientas concretas para que los vecinos puedan insertarse en el mercado laboral o generar sus propios ingresos.

Cómo obtener más información

Quienes deseen consultar pueden comunicarse al 299-5789466 o escribir al correo [email protected].