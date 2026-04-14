Lanzan en Cipolletti un curso con rápida salida laboral y cupos limitados
Se realizará en dos barrios, con inscripción presencial. Apunta a personas sin empleo que buscan emprender o capacitarse.
La Municipalidad de Cipolletti lanzó un nuevo curso gratuito con salida laboral orientado a quienes buscan capacitarse o iniciar un emprendimiento.
La propuesta está dirigida a personas de entre 18 y 65 años, con domicilio en la ciudad, especialmente quienes se encuentran desocupados.
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De qué se trata la capacitación
Se trata de un curso de lencería que permitirá a los participantes aprender desde cero todo el proceso de confección.
Entre los contenidos se incluyen:
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Toma de medidas
Realización de moldes
Corte y confección
Reciclado de prendas
Cálculo de costos y armado de proyectos
Además, se trabajará en la elaboración de distintas prendas como corpiños, bombachas, culottes, tangas y más.
Dónde y cuándo inscribirse
Las inscripciones serán presenciales en dos puntos de la ciudad:
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Viernes 17 de abril, de 11 a 12, en el CPC de Anai Mapu
Martes 21 de abril, de 11 a 12, en el CPC de Costa Norte
Los cursos tendrán una duración de tres meses, con clases semanales en cada sede.
Formación con salida laboral
La capacitación estará a cargo de la instructora Carina Broda Mollar, con experiencia en formación laboral.
Desde la Oficina de Empleo destacaron que el objetivo es brindar herramientas concretas para que los vecinos puedan insertarse en el mercado laboral o generar sus propios ingresos.
Cómo obtener más información
Quienes deseen consultar pueden comunicarse al 299-5789466 o escribir al correo [email protected].
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