El Municipio dictará otro curso de oficios con salida laboral: el detalle para la inscripción

El Municipio de Cipolletti ofrecerá una capacitación gratuita para formar mozos y camareras. El curso durará tres meses y ofrecerá prácticas en locales de la ciudad.

El Municipio brindará otro curso de oficios con salida laboral.

El Municipio brindará una nueva capacitación gratuita con salida laboral, pero a diferencia de la mayoría de los cursos de oficios, la inscripción se realizará solo de manera presencial. El curso permitirá calificar para empleos de mozo en locales gastronómicos de Cipolletti .

Según se informó desde la Municipalidad , la inscripción será el miércoles 15 de abril, de 11 a 12, en el Centro de Promoción Comunitaria del barrio Pichi Nahuel , ubicado en calle Pasaje de los Inmigrantes y América.

Las capacitaciones del área de Empleo buscan brindar herramientas para mejorar la búsqueda de trabajo . Entre egresados y personas que enviaron su curriculum, el Municipio tiene el perfil laboral de más de 1000 cipoleños en el área de Empleo, que actúa como nexo entre quienes buscan trabajo y las pymes y empresas que necesitan personal.

El curso se realizará los días miércoles de 14 a 17 y la duración total de la capacitación será de tres meses, iniciando el miércoles 22 de abril. Los cupos serán limitados.

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Requisitos para el curso de mozo

Es requisito para inscribirse ser mayor de edad (hasta 45 años), y poseer DNI con domicilio en Cipolletti. El curso está destinado principalmente a personas desocupadas, que desean emprender, o están en búsqueda de empleo.

Dicho curso será dictado por Rubén Armando Morales, un reconocido comerciante de la ciudad, propietario de SIG (Servicio Integral Gastronómico).

Se abordarán los siguientes temas:

Presentación de todo el material y equipo

Formas de preparación de las mesas

Los alumnos practicarán con la bandeja y se familiarizarán con los elementos

Armado de mesas desde cero

Prácticas en locales de la Ciudad

Durante la capacitación habrá charlas con invitados sobre servicios turísticos, elaboración de tragos y degustación de té, entre otras.

El objetivo principal es adquirir conocimientos teóricos del área de servicio de salón; apropiarse de conocimientos prácticos del oficio de mozo o camarera e incorporar vocabulario específico del oficio.

Además se podrá adquirir práctica en el área de servicio de salón.

Para más información y/o consultas comunicarse al 299-5789466 o por correo electrónico a: [email protected].