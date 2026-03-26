El IPAP abre inscripciones a los cursos 2026 para los estatales
El IPAP brindará ocho capacitaciones para los estatales de Río Negro. Comenzarán en abril de 2026. Todos los detalles y cómo se completa la inscripción.
El Instituto Provincial de la Administración Pública (IPAP) convocó a personal del Estado rionegrino a inscribirse en la primera serie de cursos autogestionados virtuales del 2026. Estas capacitaciones son fundamentales para fortalecer habilidades, técnicas y políticas esenciales para el desempeño en el ámbito administrativo.
Algunos de los cursos a los que podrán inscribirse los empleados públicos son:
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- Word (nivel inicial): aprendizaje de herramientas clave para la gestión eficiente de documentos.
- Excel (básico) el uso de hojas de cálculo es fundamental en la gestión administrativa, permite organizar datos y optimizar cálculos en diversos procesos del sector público.
- Seguridad e Higiene en el Trabajo – CYMAT en oficinas: Conocimientos esenciales sobre condiciones y medio ambiente de trabajo.
- Introducción a las Políticas Públicas: Conceptos fundamentales sobre la construcción, ejecución y evaluación de políticas públicas.
- Rendición de Fondos Permanentes: brinda herramientas prácticas para que los agentes administrativos gestionen fondos de manera responsable y conforme a la normativa vigente en la provincia de Río Negro.
- Comunicación Efectiva para la Ciudadanía: Mejora de la calidad de atención al ciudadano.
- Redacción de Documentos Administrativos: Capacitación en la redacción, formatos y normas aplicables a los documentos utilizados en la administración pública provincial.
- Curso de Ley Micaela: Capacitación obligatoria en género y prevención de la violencia contra las mujeres.
¿Cómo Inscribirse a los cursos del IPAP?
Las inscripciones para los cursos autogestionados virtuales del IPAP se encuentran abiertas hasta el 10 de abril de 2026 y se pueden realizar a través del siguiente enlace.
Todos los cursos del Instituto Provincial de la Administración Pública comenzarán el lunes 13 de abril 2026, por la plataforma de capacitación del IPAP. Los participantes que finalicen las capacitaciones podrán descargar su certificado digital validado mediante código QR, garantizando su autenticidad y facilitando su verificación en trámites futuros.
IPAP capacita en Inteligencia Artificial
El IPAP, junto al ministerio de Modernización y la Universidad de Flores, impulsarán una diplomatura en Inteligencia Artificial Aplicada a la Gestión Pública, una propuesta formativa innovadora orientada a fortalecer las capacidades de los agentes estatales en el uso estratégico de nuevas tecnologías.
La iniciativa fue presentada en el Centro de Formación y Capacitación del IPAP, donde se firmó el acta acuerdo que permitirá su implementación. El convenio fue suscripto por el ministro de Modernización, Milton Dumrauf; la Presidenta del IPAP, Juana Benítez y el Vicerrector de la Universidad de Flores (UFLO), Christian Kreber. El acto contó ademas con el acompañamiento de la secretaria de la Función Pública, Tania Lastra.
Durante el acto, el ministro Dumrauf subrayó que “la inteligencia artificial realmente llegó y evoluciona a una velocidad muy grande, por lo cual diseñamos estos cursos con la Universidad de Flores con 120 horas de duración que entendemos que son la base suficiente para en definitiva capacitar a los agentes en algo que es tan cambiante”.
Además destacó su entusiasmo, por otra capacitación que inicia el 20 de marzo, en Gestión de Expedientes Electrónicos, ya que “hay más de 1.860 inscriptos en el curso de capacitación para la herramienta GDE que también va a dictar el IPAP en conjunto con el Ministerio de Modernización, con lo cual entendemos que las bases para llegar a Río Negro, papel cero, en marzo del 2027, se están empezando a solidificar”.
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