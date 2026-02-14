Río Negro suma Inteligencia Artificial y tecnología satelital para monitorear los incendios forestales

El nuevo Centro de Monitoreo del SPLIF funcionará en Bariloche. La incorporación de tecnología de vanguarda permitirá detectar focos tempranos y proyectar la evolución de fuego.

La provincia de Río Negro presentó en San Carlos de Bariloche el nuevo Centro de Monitoreo de incendios forestales del SPLIF , un espacio que integra inteligencia artificial, tecnología satelital y análisis de datos para anticipar el comportamiento del fuego y mejorar la respuesta operativa . El acto fue encabezado por el gobernador Alberto Weretilneck , quien destacó la importancia estratégica de la herramienta frente al avance del cambio climático.

El sistema incorpora equipamiento provisto por OroraTech, operado en el país por GPTech , que permite detectar focos de calor mediante sensores satelitales. Ante una alerta, el área técnica recibe la notificación en tiempo real , lo que facilita el análisis inmediato y la planificación de las acciones.

Con esta incorporación tecnológica, la provincia se posiciona a la vanguardia del monitoreo satelital aplicado a incendios forestales, integrando herramientas que permiten detectar focos tempranos y proyectar su evolución . La iniciativa ubica a Argentina dentro del grupo reducido de países que utilizan inteligencia artificial para la gestión del fuego.

El mandatario provincial afirmó que la herramienta marca una nueva etapa en la profesionalización del organismo, basada en tres ejes: el fortalecimiento del recurso humano, la mejora del equipamiento tradicional y la integración de tecnología aplicada al análisis de datos y la planificación estratégica.

IAAA El centro de monitoreo enviará una notificación ante la activación de un foco de incendio.

Weretilneck advirtió que la mayor ferocidad de los incendios, la expansión urbana en zonas boscosas y el cambio climático obligan a anticiparse. En ese sentido, remarcó que el objetivo es sostener inversiones anuales para consolidar un sistema de prevención y combate cada vez más eficiente.

La inteligencia artificial ya se aplicó en los incendios del Paralelo 42

El ministro de Desarrollo Económico y Productivo, Carlos Banacloy, explicó que el sistema ya fue utilizado durante incendios recientes en cercanías del paralelo 42, en la provincia de Chubut. Desde las primeras horas, se analizó su posible propagación en jornadas con altas temperaturas y vientos intensos.

IA Al comparar los datos iniciales con el comportamiento real del incendio, la coincidencia superó el 85%, lo que demuestra la eficacia del sistema.

Según detalló, las primeras proyecciones indicaron con precisión la dirección que tomaría el fuego, un dato clave para determinar si el avance alcanzaría territorio rionegrino. La información permitió planificar recursos, definir estrategias y anticipar escenarios complejos.

Al comparar los datos iniciales con el comportamiento real del incendio, la coincidencia superó el 85%, lo que demuestra la eficacia del sistema. La incorporación de inteligencia artificial y monitoreo satelital se perfila así como una herramienta decisiva para proteger los bosques andinos y mejorar la toma de decisiones en tiempo real.