Vecinos intentan eludir la restricción dispuesta por el SPLIF y saturan la línea para denunciar infracciones y emergencias.

Por el alto riesgo de incendios forestales, no se puede hacer asado en Bariloche.

La línea telefónica 103 de Bariloche es una central de emergencias similar al 109 que tuvo Cipolletti durante años . Sin embargo, este verano ha colapsado por vecinos que piden permiso para hacer asado . La insólita situación es consecuencia de los incendios forestales que tienen en vilo a gran parte de Río Negro.

La provincia se encuentra en alerta roja por incendios forestales y en algunas ciudades eso afecta la vida cotidiana de los vecinos aún cuando no haya focos activos. En Bariloche, por ejemplo, hay un índice diario de riesgo de incendios y las restricciones pueden incluir la prohibición de prender fuego en las casas particulares .

Río Negro declaró la Emergencia Ígnea , que entre otros aspectos contempla la prohibición de encender fuego al aire libre en zonas de bosque, montaña, senderos, riberas de ríos, lagos y arroyos, así como en espacios públicos o áreas naturales sin habilitación. El Servicio de Prevención y Lucha contra Incendios Forestales (SPLIF) monitorea a diario el riesgo de incendios y emite un parte diario.

También está prohibida la quema de residuos de cualquier tipo y el uso recreativo del fuego. Solo se permite cocinar en lugares expresamente habilitados y únicamente cuando el índice de peligrosidad lo autoriza. Cuando el riesgo es extremo, no se permite hacer fuego en ninguna circunstancia, incluso en campings, fogones y viviendas particulares.

Incendios cordillera 2026 B El riesgo de incendios cintunúa siendo alto en Río Negro. Archivo

Es en esos días cuando la línea 103 colapsa por los vecinos que no se resignan a suspender el asado. Carlos Madjinca, responsable de Protección Civil del Municipio barilochense aseguró que “cuando el índice del SPLIF cita en el parte diario que el índice de incendios es extremo es cuando más llamadas nos llegan” dijo.

“En cada turno de ocho horas estamos recibiendo entre 40 y 50 llamadas para pedirnos si pueden hacer asado, dando muchos motivos que consideran de seguridad en sus patios”. Son cinco llamadas por hora en las que los operadores están ocupados explicando las restricciones.

Según detalló Madjinca, los asadores intentan obtener el permiso explicando "que tienen una parrilla o chulengo, que dejarían cerca una manguera y tantas otras razones pensando que, aunque el riesgo sea extremo, desde Protección Civil les van a dar el aval para hacerse un asado. No sé si es que la gente no entiende o es que está tan arraigada la costumbre que no aceptan que se les diga que no se puede”.

“Los fines de semana directamente nos saturan la línea y es grave pensarlo el caso de que haya un accidente o una emergencia mayor”, alertó el funcionario.

El semáforo de incendios forestales en la Cordillera

La emergencia ígnea determinada por el gobierno de Río Negro contempla que hasta que finalice el verano está prohibido:

Realizar fuego en espacios públicos, como playas, senderos, veredas y sectores similares.

Realizar quemas de cualquier tipo, en cualquier lugar.

Si el índice es extremo, a los puntos anteriores, si el riesgo es extremo también se prohíben las siguientes actividades:

El uso de fuego en terrenos particulares o en campings que se encuentren bajo jurisdicción del SPLIF.

En campings privados que dependen de Parques Nacionales esta restricción no aplica.

En este contexto, desde el Municipio de Bariloche se solicitó a la población y a quienes visitan la región que comprendan que "el fuego al aire libre, aun con fines recreativos, representa un riesgo significativo para los bosques, los montes y la producción local".

El asado, cuando el índice es extremo, debe quedar dentro de espacios cerrados y seguros. La restricción genera polémica en la región andina, tanto entre habitantes como turistas. Desde el SPLIF mantienen las medidas de prevención y recordaron el antecedente de 2021, cuando las brasas del fogón para cocinar tortas fritas provocaron el incendio de más de 10 mil hectáreas de bosque.