Río Negro, entre las provincias que más invirtieron en publicidad en Facebook e Instagram

Un informe nacional reveló que Río Negro se ubicó entre las provincias con mayor inversión en publicidad oficial en redes sociales. Enterate los detalles.

La provincia de Río Negro se encuentra dentro de las diez con mayor inversión en publicidad digital de Facebook e Instagram.

Un informe nacional ubicó a Río Negro dentro del grupo de provincias argentinas que más recursos destinaron a publicidad oficial en el ecosistema digital de Meta, que incluye Facebook e Instagram, durante los últimos años. El relevamiento, elaborado por RUIDO a partir de datos de la Biblioteca de Anuncios de la compañía, muestra que la provincia patagónica aparece de manera recurrente entre las jurisdicciones con mayor actividad publicitaria , especialmente en el período previo a las elecciones legislativas de 2025.

El estudio analizó la inversión realizada entre septiembre de 2019 y octubre de 2025, período en el que los gobiernos provinciales destinaron en total $8.468 millones (unos 5,8 millones de dólares a valores constantes de noviembre de 2025) para campañas en redes sociales vinculadas a acciones de gestión, promoción turística e información institucional.

Si bien el ranking histórico es liderado por Córdoba, que concentró el 39% del total nacional, seguida por la provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el análisis por períodos específicos ubica a Río Negro en posiciones destacadas.

publicidad en meta - Informe Ruido La provincia lleva un acumulado desde enero de 2019 a octubre de 2025 de $137.183.492 invertidos en Meta. Gentileza Ruido

Fuerte presencia en el período electoral

Uno de los datos más relevantes del informe señala que, durante el trimestre agosto-octubre de 2025, meses coincidentes con la campaña previa a las elecciones legislativas nacionales, Río Negro se posicionó entre las provincias que más invirtieron en publicidad digital. En ese período, la provincia registró una inversión aproximada de $30,9 millones, lo que la ubicó en el segundo lugar del ranking, sólo detrás de Córdoba.

El informe destaca que, en esos tres meses, las provincias concentraron cerca del 4% del total del gasto histórico, lo que evidencia un incremento de la pauta oficial digital en contextos electorales. En varios distritos, los anuncios incluyeron piezas institucionales asociadas a programas de gobierno, obras públicas o promoción de políticas públicas, en algunos casos vinculadas también a la imagen de gobernadores o funcionarios.

Inversión por habitante

Otro indicador relevante es el gasto publicitario por habitante, que permite dimensionar el peso de la inversión en relación con la población de cada provincia. En el trimestre electoral de 2025, Río Negro también ocupó posiciones destacadas: la inversión alcanzó $41,28 por habitante, ubicándose entre las más altas del país, sólo superada por Córdoba.

A nivel nacional, el promedio histórico de inversión fue de $184,54 por persona, aunque con fuertes diferencias entre provincias. Córdoba lidera ampliamente la medición acumulada con $859,85 por habitante, seguida por Tierra del Fuego y Catamarca.

Publicidad institucional y cuentas oficiales

El relevamiento se realizó tomando los anuncios identificados en la Biblioteca de Anuncios de Meta en los que los gobiernos provinciales aparecen como responsables del descargo de responsabilidad, lo que incluye publicaciones difundidas desde cuentas oficiales de gobernaciones, ministerios, organismos descentralizados e incluso cuentas personales de gobernadores o exmandatarios cuando la publicidad fue financiada por el Estado provincial.

En el caso de Río Negro, el informe menciona que dentro de los anuncios considerados se incluyeron publicaciones vinculadas a cuentas institucionales y campañas que, en algunos casos, también estuvieron asociadas a la imagen del gobernador.

publicidad en meta - informe Ruido 2 Río Negro fue una de las provincias que más aumentó el presupuesto destinado a publicidad digital. Gentileza Ruido

Tendencia creciente de la pauta digital

El crecimiento de la inversión en publicidad digital oficial responde a una tendencia sostenida en los últimos años, en la que las redes sociales se consolidaron como uno de los principales canales de comunicación de los gobiernos provinciales. Las campañas suelen estar orientadas a difundir información de servicios públicos, programas sociales, acciones de gestión o promoción turística, aunque los períodos electorales suelen marcar incrementos significativos en la pauta.

De acuerdo con el informe, cerca del 10% de todo el gasto histórico se ejecutó sólo en 2025, lo que refleja el aumento de la presencia digital institucional durante ese año.

En este contexto, la presencia de Río Negro entre las provincias con mayor inversión en determinados períodos confirma la relevancia que la pauta digital adquirió dentro de las estrategias de comunicación gubernamental, un fenómeno que continúa creciendo a medida que las redes sociales consolidan su rol como principal espacio de difusión institucional y política en el país.