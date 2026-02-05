Turismo en Río Negro: cuánto dinero dejó enero y cuáles fueron los destinos más elegidos

Río Negro cerró un enero récord con más de 489 mil visitantes y un movimiento económico superior a los $154 mil millones.

La temporada turística de verano avanza con números históricos en la provincia. Durante enero, los destinos rionegrinos recibieron a más de 489.000 visitantes y generaron un impacto económico estimado en $154.848.358.160 , lo que representa un crecimiento del 20% respecto del mismo período del año pasado . El dato reafirma al turismo como uno de los motores centrales de la economía regional, con fuerte derrame en comercios, gastronomía, alojamiento y servicios.

De acuerdo al relevamiento del Observatorio Turístico de Río Negro, el destino más elegido fue San Carlos de Bariloche , que concentró 189.684 turistas y alcanzó un 80% de ocupación en alojamientos registrados. En la región cordillerana, El Bolsón también mostró un desempeño sólido , con un 70% de ocupación en casas y departamentos de alquiler temporario.

Desde la Agencia de Turismo Río Negro , su director ejecutivo Diego Piquín subrayó que “ estos números confirman el impacto positivo del trabajo articulado con los municipios y el sector privado . Río Negro se consolida como un destino diverso, competitivo y elegido por visitantes de todo el país, generando empleo y un fuerte derrame económico en cada región”.

bariloche lago nahuel huapi Bariloche concentró un nuevo año la mayor cantidad de turistas en enero dentro de la provincia. Archivo

La Cordillera lideró, pero la Costa también respondió

El buen rendimiento no se limitó a la montaña. En la Costa Atlántica rionegrina, Las Grutas registró un 74% de reservas concretadas, mientras que Playas Doradas alcanzó el 70%. A su vez, El Cóndor y Viedma marcaron un 79% de ocupación, impulsados también por una exitosa edición de la Fiesta Nacional del Río, que convocó a miles de personas en la capital provincial.

Desde el Directorio de ATUR, Martín Lago remarcó que “la articulación entre el Estado y el sector privado está siendo uno de los principales factores de éxito. Esta sinergia permite optimizar recursos, coordinar acciones y construir mensajes más efectivos, logrando que la promoción tenga impacto real en cada una de las regiones turísticas”.

rio negro turismo El crecimiento del turismo se reflejó en un 20% sobre el mismo periodo del 2025. Archivo

Buen desempeño en los Valles y expectativas para febrero

En la zona de los Valles, General Roca reportó un 75% de ocupación hotelera, mientras que Río Colorado llegó al 67%. Si bien son porcentajes algo menores que los registrados en la Cordillera y la Costa, desde el sector destacan el crecimiento sostenido del turismo de cercanía y las escapadas de fin de semana, especialmente desde Neuquén y otras provincias patagónicas.

Agustín Rodríguez, también integrante de ATUR, señaló que “el trabajo que viene impulsando la agencia muestra una clara evolución en la forma de planificar y ejecutar la promoción turística. Los resultados de este inicio de temporada reflejan una gestión más integrada, con objetivos definidos y una mirada estratégica que fortalece el posicionamiento de Río Negro como destino”.

El Bolsón- turismo El Bolsón, fue otro de los destinos que logró consolidarse durante el primer mes del año. Archivo

Un verano que promete seguir en alza

Con este arranque, la provincia proyecta un febrero intenso y mantiene altas expectativas de cara a los próximos fines de semana largos de Carnaval y Semana Santa. La diversidad de propuestas, playa, montaña, ríos, actividades culturales y eventos populares, aparece como uno de los principales atractivos para sostener la demanda.

Además del impacto directo en el sector turístico, el movimiento de visitantes genera empleo estacional y permanente, dinamiza economías locales y fortalece a pequeños prestadores, emprendedores y comercios