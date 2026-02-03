Saldo positivo para Las Grutas en enero: ocupación del 73%

Tanto el Municipio como los operadores turísticos aseguraron que los números del primer mes de la temporada fueron positivos.

Las Grutas, uno de los destinos más elegidos de país.

Enero , el mes más fuerte de la temporada de verano, dejó un saldo positivo para Las Grutas , según evaluaron desde la secretaría de Turismo de San Antonio Oeste y operadores privados del sector. Si bien estuvo lejos del lleno total, la ocupación promedio fue alta. Llegaron casi 250 mil turistas .

“Enero tuvo 73,95% de ocupación y el arribo de 249.372 turistas a nuestros destinos. En comparación con el año pasado bajó un poco, pero estos datos nos sirven muchísimo para seguir trabajando y para planificar acciones", afirmaron desde la Municipalidad de San Antonio Oeste. Los datos oficiales de ocupación contemplan tanto a Las Grutas, como SAO y el Puerto del Este.

La estadía promedio fue de tres días en el sector hotelero y campings, mientras que en el sector de casas y departamentos de alquiler temporario se ubicó en dos días , reflejando una tendencia hacia visitas más cortas y de mayor rotación. El turismo "de escapadas", como lo llaman los operadores, es tendencia desde hace años en Las Grutas.

En ese período arribaron a los destinos turísticos del municipio un total de 249.372 turistas. La mayor afluencia correspondió a visitantes de las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Río Negro y Neuquén. Del total, el 84% eligió como destino final las playas del Golfo San Matías, mientras que el 16% restante continuó su recorrido hacia otros puntos turísticos.

Estadías cortas, la tendencia en Las Grutas

El empresario turístico Pablo Vincent, propietario de establecimientos hoteleros, unidades de alquiler temporario y locales gastronómicos en Las Grutas, destacó que el comportamiento del turismo durante enero estuvo fuertemente influenciado por el turismo de cercanía y por las condiciones climáticas.

Señaló que los fines de semana registraron los mayores picos de afluencia, especialmente durante la primera quincena, mientras que durante la semana la actividad se mantuvo estable.

Vincent remarcó un cambio sostenido en los hábitos de viaje. Indicó que el turista actual adopta una modalidad más itinerante, recorriendo distintas localidades de la región como San Antonio Oeste, el Puerto, Piedras Coloradas y Playas Doradas, con estadías más breves en cada destino.

El Municipio de SAO realiza el relevamiento en tres tipos de alojamiento: hotelería, casas y departamentos de alquiler temporario y campings y afirmó que el nivel de ocupación fue "similar" al de las principales playas del país.

Si bien en febrero la afluencia de público a la costa rionegrina suele ser menor, hay buenas expectativas por la celebración de carnaval. Además, este fin de semana, 6, 7 y 8 de febrero, en la costa se celebra Punto Río Negro, una muestra itinerante del Ministerio de Desarrollo y Producción de la provincia, que estará ubicada en la segunda bajada, que busca sumar atractivo para la llegada de turistas.