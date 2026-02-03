Rescate al límite: un policía salvó a una pareja atrapada en un arroyo de Bariloche

El efectivo rescató a la pareja, oriunda de Buenos Aires, que intentó cruzar un arroyo y no logró llegar a la costa por sus propios medios.

Este lunes, un efectivo de la Policía de Río Negro se convirtió en héroe para una pareja de Buenos Aires que quedó atrapada en un arroyo de Bariloche . El uniformado los rescató luego de que no puedan llegar a la costa por sus propios medios.

Según se conoció, el agente, que cumple tareas de seguridad como refuerzo durante la temporada estival , se encontraba realizando recorridas de prevención en la zona, cuando observó la situación y no dudó en saltar a socorrerlos .

Los jóvenes, ambos de 25 años , intentaron cruzar a pie el arroyo Angostura. Llevaban mochilas y equipos de camping, pero por la profundidad del curso del agua no pudieron llegar a la costa y rápidamente empezaron a pedir auxilio.

El agente que se encontraba en la zona por disposición de la jefatura de la Subcomisaría 55, observó la escena y sin dudarlo se arrojó al agua. Al establecer contacto con ambos, logró trasladarlos hasta la costa.

Según detallaron desde la fuerza policial, "el peso que transportaban y la ropa mojada incidió para que los turistas, oriundos de Buenos Aires, no puedan concretar su objetivo", explicaron.

Desde la Policía de Río Negro, revelaron detalles acerca del héroe: "El efectivo Jeremías Dina reviste la jerarquía de Agente y llegó a la ciudad a comienzos de la temporada de verano, para cumplir tareas de seguridad en el destacamento 138 de Llao Llao, dependiente de la Subcomisaría 55".

Una vez que logró sacarlos hasta la costa, con la colaboración de otros agentes, comenzó el operativo de asistencia y convocó a bomberos, protección civil y personal del Bosque Municipal Llao Llao.

Como la pareja se encontraba en buen estado de salud, no fue necesaria su asistencia clínica. "Ambos fueron trasladados en patrullero hasta el hotel céntrico donde se hospedan", concluyeron.