Investigan la muerte de un miembro de Prefectura Naval cerca del Río Limay

El prefecto fue encontrado con signos vitales muy débiles y murió horas más tarde.

Esta semana, un trágico hecho generó conmoción en la región luego de que se confirmara la muerte de un integrante de Prefectura Naval en cercanías del río Limay. El efectivo fue hallado con signos vitales muy débiles y perdió la vida horas más tarde . La Justicia investiga el hecho.

Según detallaron las autoridades, un integrante de la Fuerza fue hallado cerca del río en una situación vulnerable , por lo que fue asistido rápidamente en el lugar y trasladado de urgencia a un centro de salud. Sin embargo, horas más tarde se confirmó su muerte, según informaron oficialmente.

Ante esta situación, se llevó a cabo un operativo con intervención del personal policial y del área de criminalística, con el objetivo de esclarecer las circunstancias en las que se produjo el hecho en la localidad de Dina Huapi , cerca del río Limay.

Muerte de prefecto: qué dijo la Justicia

Desde el Ministerio Público Fiscal dieron a conocer la primera información en la causa y aseguraron que “se descartó la participación de terceros, por lo que no habría indicios de un hecho delictivo”.

En ese sentido, la investigación continúa en busca de determinar detalles del hecho y establecer las causas de la muerte.

Además, las autoridades judiciales mantienen abiertas las actuaciones y se esperan los resultados de los procedimientos dispuestos en la causa.

En el lugar donde fue encontrado el prefecto, se realizó un operativo con tareas de relevamiento y recopilación de información vinculada al hecho.

Conmoción en Dina Huapi por la muerte del prefecto

La muerte del efectivo generó una gran conmoción en la localidad rionegrina, donde se produjo el hallazgo. Desde el entorno institucional confirmaron que el hombre prestaba servicio en la Prefectura Naval Argentina, organismo que acompaña las actuaciones judiciales en curso.

Mientras se avanza en la investigación del hecho, las autoridades dejaron en claro que no hubo indicios de un hecho delictivo y se trabaja para determinar las causas del deceso.