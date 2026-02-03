Borracho, en moto y con su hija menor, cayó en una rotonda y la dejó abandonada

Ocurrió en Fernández Oro. La niña de 6 años tuvo que ser asistida por personal médico. El motocilista fue detenido cuando golpeaba a su hermano. La alcoholemia le dio 2,75.

La rotonda donde el motocilista que llevaba una nena chocó y cayó. Después escapó dejando a la criatura abandonada.

Un grave episodio vial protagonizado por un insensato se registró el último domingo en Fernández Oro puso en riesgo la seguridad de una niña de apenas 6 años de edad, lo que generó una enorme indignación.

El incidente ocurrió minutos antes de las 20:30 en la rotonda donde confluye la avenida Cipolletti y la calle Bernardino Rivadavia , pleno centro de la ciudad, donde un hombre en moto trasladaba a la criatura, su propia hija , y cayeron al chocar contra el cordón de la plazoleta del desviador de tránsito.

Una señora que estaba en el lugar se comunicó enseguida con la Comisaría 26 para alertar lo sucedido, por lo que desde la dependencia policial enviaron una patrulla.

La niña fue trasladada al hospital

Al llegar al lugar los efectivos se encontraron con la menor que era contenida por otras personas, mientras que los testigos relataron que el conductor de la moto se había escapado dejando abandonada y sola a la chiquita.

De inmediato convocaron a profesionales médicos para que asistieran a la pequeña víctima, a quien una ambulancia la trasladó al hospital local, donde habrían certificado que no sufrió lesiones de gravedad.

Los vecinos contaron que el motociclista se había alejado por la avenida Cipolletti rumbo al este, pero además agregaron otro dato aterrador: presumían por su accionar que el sujeto estaba totalmente borracho.

Con la información recabada, dos móviles de la fuerza salieron en búsqueda del acusado. Los uniformados lograron averiguar que había tomado por José Fernández y que por esa calle había seguido en contramano hasta una casa donde viviría su madre.

En ese momento, uno de los suboficiales que participaba en el procedimiento informó que el prófugo por poco embiste a otro policía en la esquina de José Fernández y Primeros Pobladores.

comisaria 26 fernandez-orojpg

Los patrulleros se dirigieron entonces al domicilio de la madre del conductor, donde lo encontraron golpeando a su hermano, por lo que lo aprehendieron y lo trasladaron hasta la Comisaría. Allí lo identificaron. Se trata de un hombre de 29 años de ocupación albañil.

Pero como su estado generaba sospechas, convocaron a personal del área de Tránsito para que le realizaran un examen de alcoholemia, el que confirmó que estaba en un avanzado estado de borrachera, pues el análisis arrojó que tenía nada menos que en 2,75 g/litro de sangre.

El sujeto quedó demorado a disposición del Ministerio Público Fiscal, en tanto que pidieron la intervención a la SENAF - Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia de Río Negro- para que se ocupara de la menor. El hecho provocó una enorme conmoción en la vecina ciudad y un fuerte repudio por el riesgo que corrió la niña por culpa del insensato motociclista.