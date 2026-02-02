Un camión perdió la carga en la Ruta 151 y generó complicaciones en el tránsito

El incidente ocurrió esta tarde, en el tramo entre Cipolletti y Cinco Saltos. Personal policial y Tránsito trabajan en el lugar.

Esta tarde, un incidente generó complicaciones en la Ruta 151 , en el tramo entre Cipolletti y Cinco Saltos. Un camión perdió parte de su carga sobre la cinta asfáltica y tuvo que detener inmediatamente su marcha. Rápidamente, personal policial intervino en el lugar para controlar el tránsito.

Según relataron conductores que circulaban por el lugar, el camión cargaba cajones de fruta y perdió la carga sobre la banquina de la ruta provincial.

Confirmaron que no hubo heridos , pero solicitaron extrema precaución al circular por la zona.

El incidente se suma a una importante lista de siniestros que se registraron en la región en los últimos días en los que los camiones fueron protagonistas.

carga camión

Accidente y caos en la Ruta 22: un camión perdió peras y una camioneta terminó volcada

El viernes pasado, un grave siniestro vial se registró por la mañana sobre la Ruta Nacional 22, a la altura de Allen, cuando un camión tipo tolva que transportaba peras sufrió la apertura de su compuerta y terminó desparramando gran parte de la carga sobre la calzada. Como consecuencia directa del hecho, una camioneta Renault Oroch protagonizó un vuelco, generando una interrupción total del tránsito y un importante despliegue de los servicios de emergencia.

Según la primera información, el episodio ocurrió pasadas las 10.30 de este viernes. El camión circulaba en sentido este-oeste cuando, por motivos que aún se investigan, se abrió la tolva y comenzó a caer la fruta sobre el asfalto. En medio de la sorpresiva maniobra, la camioneta que venía detrás no logró esquivar el obstáculo y terminó volcando.

Producto del impacto hubo personas heridas, aunque hasta el momento no trascendió la gravedad de las lesiones. En el lugar trabajan efectivos policiales, bomberos voluntarios y personal de Defensa Civil, quienes montaron un operativo para asistir a los involucrados, ordenar el tránsito y retirar tanto los vehículos siniestrados como el cargamento esparcido.