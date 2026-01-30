Accidente y caos en la Ruta 22: un camión perdió peras y una camioneta terminó volcada

Un camión perdió su cargamento de peras en la Ruta 22, a la altura de Allen y provocó el vuelco de una camioneta. Hay heridos y el tránsito continúa con demoras.

Esta mañana, se registró un nuevo accidente de tránsito sobre ruta 22 tras la perdidas de un cargamento de peras.

Un grave siniestro vial se registró este viernes por la mañana sobre la Ruta Nacional 22, a la altura de Allen , cuando un camión tipo tolva que transportaba peras sufrió la apertura de su compuerta y terminó desparramando gran parte de la carga sobre la calzada . Como consecuencia directa del hecho, una camioneta Renault Oroch protagonizó un vuelco , generando una interrupción total del tránsito y un importante despliegue de los servicios de emergencia.

Según la primera información, el episodio ocurrió pasadas las 10.30 de este viernes . El camión circulaba en sentido este-oeste cuando, por motivos que aún se investigan, se abrió la tolva y comenzó a caer la fruta sobre el asfalto. En medio de la sorpresiva maniobra, la camioneta que venía detrás no logró esquivar el obstáculo y terminó volcando .

Producto del impacto hubo personas heridas, aunque hasta el momento no trascendió la gravedad de las lesiones. En el lugar trabajan efectivos policiales, bomberos voluntarios y personal de Defensa Civil, quienes montaron un operativo para asistir a los involucrados, ordenar el tránsito y retirar tanto los vehículos siniestrados como el cargamento esparcido.

Caos y demoras en la Ruta 22, tras la caída de un cargamento de peras

Una postal que se repite en cada temporada

El accidente vuelve a poner en agenda una problemática que se repite año tras año en las rutas rionegrinas, el transporte de la producción frutícola durante la época de cosecha. Camiones cargados con peras y manzanas recorren diariamente los corredores viales del Alto Valle rumbo a centros de empaque, mercados concentradores o destinos de exportación, y no son pocos los episodios en los que la carga termina desparramada sobre el asfalto.

La combinación de vehículos antiguos, cargas mal aseguradas y largas distancias recorridas suele derivar en escenas que, además de generar pérdidas económicas para los productores, representan un serio riesgo para quienes circulan por estas rutas.

ruta 22 accidente transito peras (1) La camioneta Oroch sufrió un vuelco tras intentar esquivar el cargamento que caía desde el camión. Sus ocupantes fueron trasladados al hospital. Gentileza

Antecedente reciente cerca de Cipolletti

Sin ir más lejos, hace apenas una semana se registró un descomunal caos de tránsito sobre la Ruta Nacional 151, a pocos kilómetros de Cipolletti y a la altura del barrio Ferri. En aquella oportunidad, varios bins de peras cayeron de un antiguo camión que se dirigía hacia Cinco Saltos, provocando extensas filas de vehículos en ambos sentidos.

El hecho, no reportó personas heridas. Un automovilista que circulaba detrás del transporte logró filmar buena parte del episodio, imágenes que rápidamente se viralizaron en redes sociales.

Desde la Policía informaron que el camión, un Chevrolet C-50, sufrió la explosión de dos cubiertas del eje trasero del lado del acompañante, lo que provocó que la carga perdiera estabilidad y terminara cayendo sobre la cinta asfáltica. El conductor, un hombre de 46 años domiciliado en Vista Alegre, se dirigía hacia Centenario y evitó brindar declaraciones a la prensa.

En ese operativo intervinieron efectivos del Cuerpo de Seguridad Vial de Cinco Saltos y del Destacamento 128 de Ferri, quienes trabajaron durante varias horas para ordenar el tránsito y coordinar el retiro del vehículo y la fruta.