Allanaron una casa por disparos y se encontraron con algo que no esperaban

El allanamiento fue en Fernández Oro. Buscaban pruebas por disparos y terminaron encontrando un arma, municiones y varias plantas de cannabis.

El operativo fue realizado este fin de semana por personal de la Comisaría 26° en Fernández Oro.

Un operativo policial en Fernández Oro terminó con un hallazgo inesperado. Personal de la Comisaría 26° realizó este sábado dos allanamientos en el barrio Puente 83 Sur en el marco de una investigación por abuso de armas, pero durante uno de los procedimientos se encontraron con más elementos de los que buscaban.

Las diligencias se llevaron a cabo entre las 13 y las 16 horas con la intervención del Gabinete de Criminalística. En una de las viviendas, el resultado fue positivo para la causa que se investiga.

Durante el procedimiento los efectivos secuestraron un revólver calibre 32 que tenía municiones en el tambor, además de una vaina servida. Sin embargo, ese no fue el único hallazgo dentro del domicilio.

En el lugar también encontraron una balanza de precisión y dos plantas de cannabis sativa de gran tamaño, elementos que fueron incautados por el personal policial.

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El segundo allanamiento realizado en otra vivienda del mismo barrio no arrojó resultados vinculados con la causa por abuso de armas. No obstante, allí también se detectó una planta de cannabis sativa.

Tras el hallazgo, se dio intervención a la Fiscalía Federal, que dispuso el secuestro de las plantas y el inicio de actuaciones por presunta infracción a la Ley 23.737.

Un allanamiento por amenazas a una mujer derivó en impactante hallazgo

Personal de la Comisaría 40° de Chichinales llevó adelante un allanamiento en el marco de una investigación por amenazas agravadas contra una mujer y el procedimiento terminó revelando mucho más de lo que buscaban. En la vivienda inspeccionada los efectivos encontraron una importante plantación de marihuana y varias armas, lo que derivó en un importante secuestro de elementos.

El operativo permitió incautar 32 plantas de cannabis, un rifle calibre 22, cargadores, municiones, una balanza de precisión y un equipo de comunicación que operaba con frecuencia policial.

La investigación se inició a partir de la denuncia de una joven de 22 años. Según relató, el hecho ocurrió cuando llevaba a su hija a la escuela y fue interceptada por un hombre conocido que se movilizaba en un Chevrolet Corsa negro. En ese momento, el sujeto habría exhibido un revólver y la amenazó de muerte antes de retirarse del lugar.

Tras la denuncia, la Fiscalía interviniente solicitó una orden de allanamiento para la vivienda del presunto agresor, medida que fue autorizada por la Justicia. Durante el procedimiento también participó personal del Gabinete de Criminalística.

Al descubrir la plantación de cannabis, se dio intervención a la Justicia Federal, que dispuso la participación de personal de Toxicomanía de Villa Regina para continuar con las actuaciones correspondientes.