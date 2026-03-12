Lo frenaron en un control sobre la Ruta 22 y un detalle en su licencia encendió las alertas: qué detectaron

Un conductor de 43 años fue identificado por personal de Seguridad Vial en un operativo en Cipolletti. Al revisar la documentación, los agentes detectaron un llamativo detalle en su licencia de conducir.

Personal de Seguridad Vial secuestró el vehículo durante un operativo en Cipolletti por una irregularidad en su licencia.

Un control vehicular de rutina terminó con una intervención judicial luego de que personal del Cuerpo de Seguridad Vial detectara irregularidades en una licencia de conducir durante un operativo realizado en Cipolletti.

El hecho ocurrió este miércoles alrededor de las 10:25 sobre la Ruta Nacional 22, en el carril de circulación que une Neuquén con Cipolletti , donde efectivos realizaban tareas de control vehicular e identificación de personas .

Durante el procedimiento, los agentes detuvieron un Volkswagen Gol conducido por un hombre de 43 años . Al momento de verificar la documentación, el conductor presentó su licencia de conducir, pero un detalle llamó la atención del personal policial .

Según se informó, el documento no cumplía con las medidas de seguridad correspondientes, lo que generó sospechas de una posible adulteración.

Intervino la Fiscalía

Ante esta situación se dio intervención a la Fiscalía de turno, que dispuso el inicio de actuaciones por adulteración de documentación pública.

Además, se ordenó el secuestro de la licencia de conducir, mientras que el conductor fue notificado de la causa en el marco del procedimiento.

El operativo formó parte de los controles preventivos que se realizan de manera habitual en la Ruta 22, uno de los corredores viales más transitados de la región.

Descubren en Cipolletti un auto mellizo robado en La Matanza

Un control de tránsito que llevó adelante el Cuerpo de Seguridad Vial de Cipolletti detectó un auto “mellizo” que había sido robado en La Matanza, Provincia de Buenos Aires. El operativo tuvo lugar este miércoles por la noche, sobre el Puente Carretero Cipolletti- Neuquén cuando los agentes identificaron a un Fiat Cronos con documentación apócrifa y el número de chasis borrado.

Durante la verificación, el conductor presentó una cédula de identificación del rodado con características apócrifas, ya que no contaba con las medidas de seguridad correspondientes. Ante esta irregularidad, los agentes realizaron una inspección más detallada del rodado y detectaron múltiples signos de adulteración.

Los uniformaron verificaron que los números de chasis y motor estaban alterados, mientras que los stickers de seguridad habían sido suplantados o destruidos. También observaron que los grabados de los cristales estaban rayados y con el dominio reemplazado y varias autopartes estaban repintadas, señales comunes de un auto conocido como “gemelo”.

Luego de las averiguaciones se estableció que el dominio original tenía pedido de secuestro desde el 21 de abril de 2025 por un robo agravado, denunciado ante la comisaría de Gregorio de Laferrere, en La Matanza. Frente a esta situación, la Fiscalía de turno dispuso el secuestro del automóvil, la imputación del conductor por encubrimiento y el inicio de las actuaciones judiciales correspondientes.