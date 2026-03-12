El divorcio que sorprendió por su rapidez en Cipolletti

Pidieron el divorcio y en apenas tres días la Justicia dictó la sentencia en Cipolletti. Cómo fue el trámite exprés que resolvió el fin del matrimonio.

En solo tres días hábiles, la Justicia otorgó un divorcio a una pareja cipoleña.

Una pareja que decidió poner fin a su matrimonio logró obtener la sentencia de divorcio en apenas tres días hábiles en Cipolletti . El trámite ingresó al fuero de Familia el 3 de marzo de 2026 y el 9 de marzo el Poder Judicial ya había dictado la resolución que dispuso la disolución definitiva del vínculo.

El proceso se realizó mediante una presentación conjunta ante la Unidad Procesal de Familia N° 11. Ambas personas acudieron con el patrocinio de la Defensa Pública y solicitaron directamente el divorcio , utilizando el mecanismo que prevé el actual sistema legal argentino.

De acuerdo con la información judicial, en la presentación inicial acompañaron el acuerdo regulador exigido por el Código Civil y Comercial de la Nación. En ese documento dejaron asentado que no existían bienes en común para dividir y que los cuatro hijos nacidos durante el matrimonio ya son mayores de edad , lo que simplificó considerablemente el trámite.

El matrimonio se había celebrado en la ciudad de San Rafael, en la provincia de Mendoza. En el expediente también se consignó que la separación de hecho entre ambas personas se produjo durante febrero de 2025, es decir, un año antes de iniciar formalmente el proceso judicial.

Con estos elementos sobre la mesa, la jueza interviniente dictó la sentencia que declaró el divorcio vincular y ordenó su inscripción en el Registro Civil correspondiente, paso administrativo necesario para que la disolución del matrimonio tenga plena validez legal.

Un trámite que refleja el nuevo modelo de divorcio

La resolución judicial recordó que el Código Civil y Comercial vigente establece que el divorcio puede ser solicitado por una o por ambas personas del matrimonio y que debe ser declarado judicialmente. Sin embargo, el sistema actual no exige explicar las causas de la ruptura ni discutir responsabilidades entre las partes.

Este modelo se conoce como divorcio incausado, una figura incorporada en la reforma del Código Civil que comenzó a regir en 2015. Bajo este esquema, el eje del proceso es la voluntad de las personas que integran el matrimonio.

La normativa establece que quienes solicitan el divorcio deben presentar un convenio regulador donde se definan las consecuencias prácticas de la ruptura, como la división de bienes, la vivienda familiar o cuestiones vinculadas a los hijos. No obstante, la ley también aclara que la falta de acuerdo en esos puntos no impide que el divorcio sea concedido por la Justicia.

En el caso registrado en Cipolletti, la coincidencia entre ambas partes y la inexistencia de conflictos patrimoniales o familiares permitió que el trámite avanzara con una rapidez poco habitual en los procesos judiciales.

divorcios-rio-negro.jpg En 2025, las Unidades Procesales de Familia recibieron 593 causas por divorcio. Ilustración

Un trámite frecuente en la Justicia de Río Negro

La disolución del vínculo matrimonial es uno de los expedientes más habituales dentro del fuero de Familia de Río Negro. Las estadísticas judiciales muestran que cada año ingresan cientos de pedidos en toda la provincia.

Durante el primer semestre de 2025, los juzgados y unidades procesales de Familia recibieron 593 causas por divorcio. Si se observa el comportamiento de los últimos años, las cifras muestran cierta estabilidad en el volumen de casos.

En 2024 se iniciaron 1.240 expedientes de divorcio en el territorio provincial. Un año antes, en 2023, se registraron 1.529 sentencias, la cifra más alta en al menos una década según los registros del Poder Judicial.

Estos procesos se tramitan actualmente en 16 organismos judiciales distribuidos en distintos puntos de la provincia. Entre las ciudades que cuentan con sedes judiciales especializadas se encuentran Viedma, General Roca, San Antonio Oeste, Villa Regina, Luis Beltrán, Bariloche, El Bolsón y Cipolletti.

El caso ocurrido en la ciudad del Alto Valle muestra cómo, bajo determinadas condiciones, el sistema judicial puede resolver con rapidez una solicitud de divorcio.