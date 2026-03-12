Comenzó la obra de bicisenda y ensanchamiento de calle San Luis en Cipolletti

Con un presupuesto oficial de $702 millones, la obra viene a complementar con los trabajos que ya se ejecutan en ese sector de la ciudad.

Este jueves iniciaron los trabajos para la construcción de una nueva bicisenda que atravesará la calle San Luis de Cipolletti.

Este jueves comenzaron en Cipolletti los primeros trabajos de excavación para una nueva intervención vial que busca transformar uno de los corredores más transitados de la ciudad. Se trata de la obra “ Bicisenda–senda peatonal y mejoramiento de calle San Luis ”.

Se trata de un proyecto que forma parte del plan integral de reordenamiento urbano impulsado por el municipio y que tendrá un plazo de ejecución estimado de 120 días corridos .

Las tareas iniciales se concentraron sobre calle Moyano , donde se iniciaron las excavaciones que permitirán avanzar con las primeras etapas de la obra.

El proyecto fue adjudicado tras un segundo llamado a licitación pública (N° 26/25) y cuenta con un presupuesto oficial de $702 millones, financiado con fondos municipales.

Obra bicisenda san luis cipo (1) La obra de la ciclovía de San Luis tiene un plazo estimado de cuatro meses. Gentileza

Desde la Secretaría de Obras Públicas explicaron que el objetivo principal de la intervención es mejorar el flujo vehicular en calle San Luis, especialmente en el tramo comprendido entre Santa Cruz e Illia, donde se ejecutará el ensanchamiento de la calzada y se incorporarán nuevos espacios destinados a la movilidad sustentable.

En ese marco, el proyecto contempla la construcción de una bicisenda y una senda peatonal, con el propósito de ordenar la circulación y brindar mayor seguridad tanto a peatones como a ciclistas.

Un corredor más amplio y seguro

El mejoramiento del sector se integra al plan urbano que el municipio viene desarrollando sobre el corredor de San Luis, una arteria clave que conecta distintos barrios de la ciudad y que en los últimos años experimentó un crecimiento significativo del tránsito.

La obra permitirá ampliar la capacidad de circulación vehicular mediante el ensanchamiento de la calle y la reorganización de los espacios de tránsito. Al mismo tiempo, sumará infraestructura destinada a movilidad activa, como la bicisenda y la senda peatonal, en línea con políticas urbanas que buscan promover medios de transporte más sustentables.

Además de mejorar la circulación diaria, el proyecto también apunta a ordenar accesos, mejorar la seguridad vial y optimizar el drenaje pluvial en el sector.

E.C.P SANTA CRUZ Y SAN LUIS (21) Esta obra se suma al plan de reordenamiento que está en ejecución sobre el corredor San Luis, con la construcción de la rotonda de calle Santa Cruz. Estefania Petrella

¿Qué trabajos se realizarán?

Desde el área de Obras Públicas detallaron que el proyecto contempla una serie de intervenciones estructurales que permitirán mejorar tanto la infraestructura vial como las condiciones de seguridad del sector.

Construcción de cordón cuneta: Se ejecutará cordón cuneta en los sectores definidos dentro del diseño general del proyecto. Esta infraestructura permitirá garantizar el correcto escurrimiento del agua y evitar acumulaciones sobre la calzada, una situación que suele afectar la transitabilidad durante días de lluvia.

Rampas y rebajes del cordón: En el boulevard ubicado entre Moyano y San Luis se realizará el rebaje del cordón existente y la construcción de rampas. Esta intervención permitirá dar continuidad a la bicisenda y a la senda peatonal, facilitando la accesibilidad y el desplazamiento seguro.

Construcción de badenes y triángulos de transición: El proyecto también contempla la ejecución de badenes y triángulos en distintos puntos estratégicos. Estas estructuras permiten mejorar la circulación y ordenar los movimientos de vehículos en intersecciones y cambios de nivel.

E.C.P SANTA CRUZ Y SAN LUIS (4) El presupuesto oficial de la obra de la ciclovía de San Luis es de $702 millones. Estefania Petrella

Colocación de carpeta asfáltica: Una vez finalizadas las tareas de preparación de la base, se avanzará con la colocación de la carpeta de concreto asfáltico, que conformará la nueva superficie de rodamiento de la calzada.

Trabajos de enripiado: Se realizará enripiado en diferentes sectores destinados a estacionamiento y también en la calle Moyano entre Rivadavia y Santa Cruz, además de Santa Cruz Norte, con el objetivo de mejorar la transitabilidad y la estabilidad del terreno.

Construcción de una boca de tormenta: El proyecto incluye la ejecución de una boca de tormenta destinada a captar el agua de lluvia y conducirla hacia el sistema de drenaje entubado, mejorando el sistema pluvial del sector.

Señalización y nuevo alumbrado

Una vez finalizada la obra vial, se avanzará con la señalización y el sistema de iluminación. En materia de señalización horizontal, se aplicará material termoplástico reflectante sobre la calzada. En tanto, la señalización vertical incluirá cartelería informativa, preventiva y reglamentaria para ordenar la circulación.

El proyecto también contempla la ejecución de nuevo alumbrado público en la bicisenda, con la instalación y reubicación de columnas y la incorporación de farolas LED, que permitirán mejorar la visibilidad y la seguridad durante la noche.

Parte de un plan urbano más amplio

La obra forma parte de un conjunto de intervenciones que el municipio viene impulsando para reorganizar la movilidad urbana en distintos puntos de Cipolletti.

En particular, el corredor de San Luis y Santa Cruz es considerado estratégico dentro del crecimiento de la ciudad, ya que conecta sectores residenciales con áreas comerciales y de alto flujo vehicular.

Con esta intervención, el municipio busca optimizar la circulación, incorporar infraestructura para ciclistas y peatones, y modernizar la trama vial en una zona que concentra gran parte del movimiento diario de la ciudad.

Según estimaciones oficiales, si los plazos se cumplen según lo previsto, la obra podría estar finalizada en aproximadamente cuatro meses, lo que permitirá habilitar un nuevo corredor urbano más seguro, accesible y ordenado para todos los vecinos.