Licitan la bicisenda de calle San Luis para cerrar el corredor vial más importante de la ciudad

Este jueves licitan la bicisenda de San Luis por $702 millones, obra clave para unir sur y norte con más seguridad y rapidez en la movilidad. ¿Qué incluye?

Este jueves licitan la obra de la bicisenda sobre calle San Luis y Santa Cruz para unir en norte con el sur.

La ciudad se prepara para avanzar en uno de los planes de infraestructura vial más ambiciosos de las últimas décadas. Con la rotonda de Santa Cruz y San Luis ejecutada en un 35% y con fecha estimada de finalización para febrero , el municipio lanzará esta semana una nueva obra complementaria que consolidará un corredor estratégico para la movilidad segura entre el norte y el sur de la ciudad.

Se trata de la licitación pública para la construcción de la bicisenda de la calle San Luis , una intervención que conectará la rotonda actualmente en ejecución con Santa Cruz e Illia, en sentido sur–norte. El presupuesto oficial asciende a $702 millones y los sobres se abrirán este jueves a las 10 en el edificio municipal .

La obra contempla 120 días de plazo para su ejecución y apunta a reforzar el ordenamiento vial, ofrecer alternativas seguras de circulación para ciclistas y peatones, y agilizar los tiempos de traslado en un sector históricamente congestionado.

calle san luis y santa cruz La actual obra de la rotonda de Santa Cruz y San Luis tiene un avance del 35% con proyección de finalizar en febrero de 2026. Gentileza

Una obra complementaria de importancia

En diálogo con LM Cipolletti, el secretario de Obras Públicas, Gustavo Zovich, explicó que el proyecto forma parte del mismo paquete de desarrollo urbano que incluye la construcción de la rotonda de San Luis y Santa Cruz y el reciente mejoramiento de la calle Moyano.

“Esta licitación tiene como objeto la bicisenda, la senda peatonal y el mejoramiento de calle San Luis. Es una obra complementaria, pero también de peso e importancia”, afirmó.

licitacion publica bisicenda calle san luis La apertura de sobres de la licitación se llevará adelante el jueves. La actual ejecución de la rotonda la lleva adelante la empresa Quidel.

Según detalló, el tramo clave a intervenir es el que conecta Santa Cruz con Illia. El plan incluye el ensanchamiento de San Luis para hacerlo más seguro, asfaltando las banquinas y reforzando la seguridad vial en una vía con un flujo vehicular muy elevado.

Además, se construirá una bicisenda paralela a la calle Moyano, detrás de la arboleda, con iluminación LED de última generación. Esta traza se vinculará en Santa Cruz y Simón Bolívar, permitiendo un recorrido continuo hasta Illia.

“De esa manera comenzamos a armar los tramos que vinculan norte–sur hasta Moreno”, sostuvo Zovich.

Un corredor urbano integrado que se expande

El proyecto no se limitará al tramo licitado. El secretario detalló que la obra se conectará con la bicisenda que debe ejecutar el loteo ubicado en la intersección de Moreno y San Luis, generando continuidad ciclística desde Moreno hasta Santa Cruz.

En paralelo, la Municipalidad ya concluyó la instalación del nuevo alumbrado sobre todo el corredor de San Luis, pieza clave del modelo de ciudad previsto: movilidad más rápida, segura y eficiente.

“Lo que se busca es que las personas puedan acceder más rápido, salir más rápido, ingresar más rápido, y que sea más seguro. San Luis es una calle troncal y debemos ordenarla con rotondas, iluminación y bicisendas”, remarcó Zovich.

Si los plazos se cumplen, una vez que esta obra finalice, el Municipio prevé iniciar la construcción de la rotonda de San Luis e Illia hacia mayo o junio del próximo año. Con ella, se completará un eje estructural que transformará por completo la conectividad interna de la ciudad.

E.C.P SANTA CRUZ Y SAN LUIS (1) La bicisenda se suma como obra complementaria para agilizar el tránsito y unir de sur a norte la ciudad de forma segura. Estefania Petrella

Más anuncios en puerta: Perón, asfaltado y nuevas conexiones

La intervención sobre San Luis no será la última. Zovich confirmó que en los próximos días se conocerán novedades sobre la obra de la avenida Perón —desde Ruta Chica hasta Illia— que se financiará con fondos del CAF.

El proyecto será sometido a consulta pública, siguiendo el esquema participativo aplicado recientemente en la planificación de obras pluviales. Además, se proyecta avanzar con el asfaltado posterior en calle Venezuela, lo que permitirá nuevas alternativas de circulación para descomprimir sectores críticos y mejorar la conectividad entre accesos, barrios y zona céntrica.

ECP MOSCONI Y 65 (55) Los accesos a la ciudad por ruta provincial 65 tendrán nuevos anuncios en los próximos días con respecto al ingreso por calle Perón. Estefania Petrella

La transformación urbana ya es visible y, con las obras que se vienen, se profundizará. Rotondas, corredores viales seguros, alumbrado moderno y una red de bicisendas integradas consolidarán un sistema de movilidad adaptado al crecimiento acelerado de Cipolletti.

Todo el paquete de obras responde a una idea central: “Ordenar la ciudad para que moverse sea más rápido, más seguro y más económico para todos los cipoleños”, destacó el secretario.