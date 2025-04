Alem y la bicisenda: nuevas disposiciones municipales cambian la prioridad de paso

ciclovia alem.jpg Estefania Petrella.

El intendente señaló que la intención es que la senda no sea solo para ciclistas, sino un paseo urbano que también contemplen quienes caminan o trotan. “Estamos buscando una mejor convivencia y creemos que la bicisenda estaba mal planteada”, indicó.

Además, se está trabajando en la mejora del boulevard central de Alem: “Lo estamos mejorando, con nuevo parquizado y bancos para sentarse. Entonces los ciclistas tienen que bajar la velocidad”, añadió el jefe comunal, destacando que la señalización y el diseño apuntan a reducir riesgos en los cruces.

ciclovia bicisenda alem.jpg Estefania Petrella.

En cuanto al carácter de la calle Alem, Buteler remarcó que “si bien mucha gente piensa que es una avenida, no lo es y está bien que no lo sea porque lo ideal es bajar la velocidad. Con una avenida, lo que ocurre es lo contrario. Alem está en medio de la ciudad y si se levanta la velocidad, no cruza nadie. Tenés escuelas, comercios y clínicas cerca de Alem”.

"La Alem se utilizó como avenida. Y no lo es". "La Alem se utilizó como avenida. Y no lo es".

En esa línea, uno de los enfoques de su gestión es la concientización vial: “La falta de respeto a la derecha es uno de los motivos por los que tiene tantos semáforos. Por uso y costumbre, la Alem se utilizó como avenida. Y no lo es. Estamos reforzando el cuerpo de inspectores de Tránsito y uno de los objetivos es trabajar en la concientización vial de la calle Alem”.

Un repaso histórico de la conflictiva bicisenda

Desde su origen, la obra tuvo varios puntos de conflicto. En agosto de 2021, durante la gestión de Claudio Di Tella, se realizó una reunión con vecinos autoconvocados para abordar las preocupaciones sobre la ciclovía, como la posible extracción de árboles. Las autoridades aseguraron entonces que no se tocarían ejemplares y que se respetaría el entorno natural, reforzando el objetivo de ofrecer un paseo sustentable y seguro para ciclistas. El proyecto contemplaba una traza zigzagueante desde Ruta 151 hasta calle Perón, aunque luego se decidió reubicar un tramo sobre calle Espinosa, por dificultades técnicas y reclamos de frentistas.

Cipolletti-ciclovia-reunion-1024x588.jpeg Reunión de vecinos autoconvocados con la Defensora del Pueblo y autoridades municipales en agosto del 2021.

En 2023, con la obra ya inaugurada, persistieron los reclamos por la seguridad en los cruces y la convivencia entre vehículos y bicicletas. El proyecto original contemplaba una altura a nivel de cordón en los cruces, pero se modificó tras reuniones con vecinos y especialistas. Finalmente se optó por una solución intermedia, con reductores de velocidad y una altura visible pero menos incómoda para el tránsito automotor.

En el inicio del período legislativo 2024, Buteler reafirmó el rumbo que tomaría su gobierno con respecto a este tema: anunció oficialmente que el trazado de la ciclovía será reconvertido en un paseo urbano más amplio. “La idea es reconvertir la senda que atraviesa la ciudad de este a oeste en un paseo urbano, donde convivan las bicis, pero también los que quieran caminar o salir a pasear”, expresó en ese entonces.

ciclovia alem (1).jpg Estefania Petrella.

La transformación ya está en marcha e incluye el cambio de señalética, el reacondicionamiento del parquizado y la colocación de bancos y mobiliario urbano. Estas decisiones fueron acompañadas por el trabajo de funcionarios municipales, como el secretario de Obras Públicas, Gustavo Zovich, quien asistió al Concejo Deliberante para informar detalles técnicos del proyecto. Allí ratificó que no se eliminarán árboles y que se sumarán 40 nuevos ejemplares al corredor verde que ya cuenta con 220.

La comunidad cipoleña deberá adaptarse a estos cambios, que buscan dar respuesta a los conflictos históricos de la zona y mejorar la circulación en una de las arterias más transitadas y complejas de la ciudad.