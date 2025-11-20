Así quedó el nuevo cruce de Ruta 65 que ordena el tránsito y reduce los tiempos de viaje

Con la habilitación del cruce Mosconi en Ruta 65, Cipolletti da un paso clave para descomprimir el tránsito y ordenar los ingresos. ¿Por dónde continuarán las obras?

Ya se encuentra habilitado el cruce entre ruta chica y Mosconi hacia Cipolletti.

Cipolletti dejó inaugurada este miércoles una de las obras viales más esperadas en el acceso por Ruta Provincial 65 , una intervención clave que forma parte del plan de reordenamiento urbano que apunta a agilizar los tiempos de traslado, ordenar los ingresos y egresos a la ciudad y garantizar una conectividad segura hacia los barrios del sector este y localidades vecinas como Fernández Oro .

El acto tuvo como protagonistas al gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck ; al intendente Rodrigo Buteler ; al ministro provincial de Obras Públicas, Alejandro Echarren , y autoridades municipales y provinciales que celebraron la apertura formal del nuevo paso a nivel en la proyección de calle Mosconi.

La obra, que contempla derivadores, canalizaciones y un amplio rediseño de accesos, representa una inversión superior a los $1.600 millones y es considerada por el gobierno como un punto de inflexión para la movilidad urbana regional , en una zona donde el crecimiento demográfico y vehicular había generado altos niveles de congestión.

Se inauguró la obra de canalización sobre ruta 65 y mosconi

Una Cipolletti conectada, segura y con tiempos de viaje más cortos

En diálogo con LM Cipolletti, el gobernador remarcó que el proyecto responde a una demanda generada por la expansión urbana: “Esto es un trabajo de Vialidad Rionegrina junto con el Ministerio de la Provincia y la Municipalidad de Cipolletti que tienen que ver con cómo vamos reordenando el tránsito a partir de lo que estaba sucediendo con el crecimiento de nuestras ciudades”.

El mandatario puntualizó que el nuevo paso a nivel de Mosconi sobre Ruta Chica permitirá que quienes ingresen o salgan desde los barrios del sector este y desde Fernández Oro puedan hacerlo “de otra manera, más rápida y más segura”. Además, anunció que la intervención se complementará con otra obra similar en el cruce de Ruta Chica con Perón, incluyendo canalización, barreras para el tren, nueva semaforización y cordón cuneta.

ECP MOSCONI Y 65 (55) La obra contempló canalización sobre calle Mosconi, aflato, demarcación y cartelería y nuevos pasos a nivel del tren. Estefania Petrella

Weretilneck subrayó que este conjunto de obras permitirá un impacto directo en la movilidad diaria de miles de vecinos: “El gran tema es cómo hacemos para viajar más seguro y más rápido. Que los vecinos cuando van a estudiar, a trabajar, a buscar salud o a llevar a los chicos al deporte, puedan hacerlo de la manera más segura posible”.

El gobernador también remarcó que aún falta un componente clave para completar la planificación vial: la definición del gobierno nacional sobre la Ruta 22 y la Ruta 151. “Si tuviéramos una definición sobre la 22 podríamos planificar de mejor manera toda la zona. Esa es la tarea que queda: convencer a las autoridades nacionales de que presten atención a la 22 y la 151”.

ECP MOSCONI Y 65 (60) Vialidad Rionegrina en conjunto con la Municipalidad de Cipolletti proyectaron y ejecutaron la obra con fondos propios. Estefania Petrella

Un reclamo histórico en una ciudad que no para de crecer

El intendente Rodrigo Buteler destacó que el acceso por Ruta 65 constituye un paso decisivo para acompañar el crecimiento poblacional que registra Cipolletti, que supera el 3% anual, muy por encima de la media nacional.

“Ese crecimiento genera el desafío del ordenamiento vial. Corrimos los límites de la ciudad hacia el este y ya estamos pegados a Fernández Oro, pero faltaba infraestructura vial para conectar a todos esos barrios. Este paso a nivel era fundamental”.

Buteler detalló que la inauguración del cruce Mosconi permite activar el siguiente tramo del plan: iniciar las obras de ensanchamiento de calzadas, derivadores y nueva semaforización en la intersección de Ruta Chica y Circunvalación, uno de los puntos más críticos de tránsito.

ECP MOSCONI Y 65 (38) Estiman una mejora significativa en los ingresos a la ciudad y conexión con Fernández Oro a través de la Ruta Provincial 65. Estefania Petrella

El intendente enumeró otras intervenciones complementarias: Licitación de Perón doble vía en 2025, apertura de la calle Vélez Sarsfield hacia Fernández Oro, nueva rotonda en San Luis y Santa Cruz, posteriormente, rotonda en San Luis y Circunvalación, rotonda en Perón e Ilia y pavimentación de Mosconi desde Ruta Chica hasta Espinoza y Estado de Israel.

“Queremos que todas las familias que se radiquen en Cipolletti encuentren una ciudad amigable. Eso significa buenos espacios públicos, buena infraestructura y buena conectividad vial y de transporte. Ese es el desafío que estamos llevando adelante”.

Buteler coincidió con el gobernador en el reclamo por la Ruta 22 y la Ruta 151, señalando que “ya no dan para más por la cantidad de camiones que circulan”.

Alberto Weretilneck - se inauguró la obra de canalización sobre ruta 65 y Mosconi El gobernador Alberto Weretilneck participó de la inauguración de obra y mencionó sobre su encuentro con el Gobierno Nacional. Alejo Maimo

Una semana con agenda nacional

La inauguración también estuvo atravesada por el reciente encuentro del gobernador Weretilneck en Casa Rosada con el jefe de Gabinete Manuel Adorni y el ministro del Interior Diego Santilli.

El mandatario aseguró que la conversación fue “el primer diálogo importante en mucho tiempo” y que se plantearon temas estratégicos para la provincia: rutas nacionales, situación ferroviaria del Tren del Valle, INTA, universidades y temas administrativos.

ECP MOSCONI Y 65 (10) Los próximos pasos serán los derivadores de ruta chica y perón, además del asfalto de la calle Mosconi, entre otras obras anunciadas por el Gobierno provincial y municipal. Estefania Petrella

Lo que viene en el acceso por Ruta 65

Tras la habilitación del cruce Mosconi, las máquinas continuarán trabajando en: la intersección canalizada de Ruta 65 con Juan Domingo Perón, eliminación del acceso de Vélez Sarsfield para reducir conflictos con las vías, ensanchamiento de calzadas y construcción de isletas, semaforización a 4 tiempos, banquinas pavimentadas, cordón cuneta y nueva señalización e Iluminación LED y defensas metálicas.

Con esta nueva inauguración, la ciudad avanzará a reducir los tiempos de viaje en al menos 15 minutos según confirmaron, sumando seguridad y puesta en valor del sector este.