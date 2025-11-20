Trasladarán la Estación Meteorológica y Cipolletti gana un terreno estratégico: ¿Qué van a hacer ahí?

La histórica Estación Meteorológica dejará el predio de Kennedy e Yrigoyen. La mudanza abre la puerta a definir un nuevo proyecto para cuatro hectáreas de alto valor en Cipolletti.

Tras décadas de reclamos, anuncios truncos y un sinfín de proyectos que nunca pudieron materializarse, Cipolletti dio finalmente un paso decisivo sobre uno de los predios más codiciados, y a la vez más condicionados, de la ciudad. La Estación Meteorológica local dejará el espacio en el que se encuentra desde 1974, en Kennedy e Yrigoyen , para relocalizarse en un nuevo sector de la Isla Jordán, a partir de un convenio firmado entre el Municipio y el Ministerio de Defensa de la Nación.

El acuerdo fue suscrito por el intendente municipal Rodrigo Buteler y por la jefa de Gabinete de la cartera nacional, Luciana Carrasco , junto al director general Diego Leguizamón . Se trata de una gestión que destraba un conflicto urbanístico de larga data y que, al mismo tiempo, busca otorgar mejores condiciones de funcionamiento al Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Lejos de tratarse de un organismo menor, la Estación Meteorológica de Cipolletti tiene más años que la propia ciudad. Nació el 21 de junio de 1902 , impulsada por el ingeniero César Cipolletti , con el objetivo de desarrollar mediciones climáticas e hidrológicas indispensables para los proyectos agrícolas y de riego que marcaron el origen productivo del Alto Valle. De hecho, durante sus primeras décadas, la dependencia también abarcó estudios sobre los ríos de la región.

A lo largo de su historia pasó por distintos emplazamientos: primero en la zona donde hoy se ubica la rotonda que conecta las rutas 22 y 151, más tarde en el actual Parque Rosauer, hasta finalmente instalarse en 1974 en Kennedy e Yrigoyen, donde se mantuvo durante medio siglo.

Sin embargo, el crecimiento urbano colocó al organismo en una situación difícil: el magnetómetro ubicado en el predio impide la construcción de nuevas estructuras cercanas porque interfiere en las mediciones, y al mismo tiempo la expansión de la ciudad lo rodeó de actividad urbana que también afecta su funcionamiento científico.

Firma traspaso estación meteorológica cipo La firma fue rubricada por el intendente municipal y las autoridades del Servicio Meteorológico Nacional. Gentileza

El acuerdo que cambia el destino del predio

En diálogo con LM Cipolletti, el intendente celebró el avance como un hito urbano para la ciudad: “Con el gobierno nacional nos fue muy bien, firmamos un acuerdo que es conveniente para ambos. El servicio meteorológico está en Kennedy e Yrigoyen con peligro de derrumbe, deteriorado, viejo. Ese predio tiene un magnetómetro muy importante que no permite construir nada alrededor y quedó en el medio de la ciudad, con lo cual genera interferencias en las mediciones”.

El proyecto contempla que la Municipalidad provea el nuevo espacio en la Isla Jordán y ejecute una construcción de características similares a la actual, lo cual garantizará la continuidad y la eficiencia operativa del SMN. La mudanza se realizará en etapas durante los próximos meses.

Firma traspaso estación meteorológica cipo (1) El municipio sede un espacio en la Isla Jordán y ejecutará las obras necesarias de infraestructura a cambio de la adquisición del terreno sobre Kennedy e Yrigoyen. Gentileza

El terreno en Kennedy: cuatro hectáreas para redefinir la ciudad

Más allá del aporte científico y del beneficio para la Estación Meteorológica, la relocalización abre un capítulo totalmente nuevo para Cipolletti. Por primera vez, el Municipio podrá proyectar el uso de las cuatro hectáreas donde funciona la estación.

El intendente lo explicó sin ambigüedades: “Ahora viene el desafío de pensarlo. Siempre se imaginaron cosas, pero nunca se podían hacer. Se habló de un edificio municipal, de un edificio del plan Procrear en su momento. Ahora podemos pensar seriamente qué hacer ahí”.

Consultado sobre un posible loteo o desarrollo inmobiliario privado, el jefe comunal fue cauto: “No imagino un loteo ahí, pero hay que analizarlo con detenimiento. Lo importante es que ahora sí podemos proyectar algo porque todo lo que se pensó hasta ahora era imposible”.

El predio se ubica en un sector clave sobre barrio Los Tilos; cerca del centro, de arterias neurálgicas y de zonas en plena valorización. Su potencial económico es alto y su destino es un tema que inevitablemente entrará en la agenda pública.

Estación Meteorológica Cipolletti Cuatro hectáreas ubicadas en el barrio Los Tilos, punto neurálgico de la ciudad y de alto valor inmobiliario en la zona que pasará al Municipio. Captura Google

Una decisión que también cierra deudas históricas

La mudanza de la Estación Meteorológica se suma, según el intendente, a un proceso de resolución de asuntos largamente discutidos en la ciudad: “Estamos resolviendo temas históricos: transporte público, el predio de Kennedy e Yrigoyen y otros que estaban en la discusión de café de todos los cipoleños. Haber logrado la relocalización del servicio meteorológico es histórico; nunca se había conseguido”.

La decisión, además de liberar un espacio de altísimo valor urbano, permitirá que la estación funcione en mejores condiciones técnicas y ambientales, consolidando su aporte al Servicio Meteorológico Nacional, que depende del Ministerio de Defensa.

Lo que viene

Con la firma del convenio, se abre una cuenta regresiva: el diseño, construcción y puesta a punto de la nueva sede en Isla Jordán y, en paralelo, la discusión pública sobre el futuro de uno de los terrenos más significativos de Cipolletti.

Por primera vez en 50 años, el predio de Kennedy e Yrigoyen deja de ser un espacio intocable y pasa a ser un activo urbano estratégico. Qué proyecto se desarrollará allí está aún por decidirse, pero una certeza es que se trata de una oportunidad histórica para redefinir una de las áreas más valiosas de la ciudad.