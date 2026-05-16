Taxistas en pie de guerra: denuncian exigencias desmedidas en la revisión técnica de Cipolletti

En tiempos difíciles por la baja de pasajeros y la competencia con Uber, las condiciones extremas exigidas generan malestar entre los taxistas. Algunos se trasladan hasta General Roca para evadir el control exhaustivo.

Hay quejas por las supuestas exigencias desmedidas que se estarían planteando a los taxis en la planta local de revisión técnica obligatoria. Un taxista cuestionó el rigor que se les estaría aplicando, que no consideró justificado.

Son tiempos difíciles para los taxistas. Cada vez tienen menos usuarios y enfrentan la competencia de Uber , ahora, además, surgió un nuevo problema que activó todas las alarmas. Y es que los choferes de taxis denunciaron que en la revisión técnica obligatoria que se realiza en Cipolletti se estarían planteando exigencias desmedida s, que provocó un profundo malestar en el sector, que lucha para sobrevivir en el adverso contexto económico.

La circunstancia está generando tal inquietud en algunos tacheros que están optando por trasladarse hasta la ciudad de General Roca , en donde la firma encargada de la verificación no llegaría a niveles excesivos, injustificados o fuera de proporción que se daría en Cipolletti.

El titular de licencia de taxis Gabriel García es muy conocido en el sector de los tacheros de la ciudad. En el pasado, ha sido uno de los referentes de los taxistas en numerosas conversaciones y negociaciones con el Municipio por temas tarifarios y otros atinentes a la actividad.

TAXIS QUEJAS REVISION TÉCNICA OBLIGATORIA Un taxista sostuvo que a los vehículos del rubro se les estarían planteando exigencias demasiado estrictas en la revisión técnica obligatoria. Se abre la polémica.

En la actualidad, tiene tres automóviles autorizados para el servicio de taxis en Cipolletti, con los que él y cuatro personas que ejercen como choferes se generan ingresos. Dos de los vehículos brindan su prestación solamente en horario diurno, en tanto que el otro circula de día y de noche, o sea que completa la jornada entera.

Según contó García, días pasados llevó a uno de sus coches, un Toyota Etios, a las instalaciones de la firma que en la ciudad realiza la revisión técnica obligatoria. Al igual que sus otros vehículos, el auto es bastante nuevo, ya que lo adquirió en 2024 y suma todavía poco kilometraje.

Para su sorpresa, el técnico que lo atendió le dijo, después de revisar el automóvil, que no lo iba a aprobar para la circulación por un defecto, pequeño, en una ventanilla que no cerraba completamente al accionarse su sistema de apertura y cierre eléctrico. No era por más de cinco centímetros, o menos aun, aparte que solo con tocar la ventanilla desde afuera y prácticamente sin esfuerzo se podía cerrar totalmente.

La ventanilla del conductor

A todo esto, el técnico anotó en un documento que el inconveniente se presentaba en la ventanilla del acompañante, un error significativo ante la situación, ya que, en realidad, se trataba de la ventanilla del lado del chofer.

García discutió con intensidad por lo que estaba pasando y no sería para menos, puesto que, de acuerdo a lo que expresó, en el pasado acudió con otros de sus vehículos, les encontraron el mismo desperfecto y no por eso dejaron de considerar a los rodados aptos para circular desempeñándose como taxis. Es decir, pasaron sin problemas la revisión.

La verificación técnica se realiza en Cinco Saltos. La verificación técnica se realiza en Cinco Saltos. Anahi Cárdena

"El Municipio te pide lo mismo de siempre", enfatizó y le quitó a la comuna toda responsabilidad por lo que está ocurriendo, convicción personal que reiteró en más de una ocasión.

Más de lo normal

García explicó que desde la sede de Cipolletti le indicaron: "vos me tenés que traer el auto como cuando sale de fábrica". Una condición imposible dado el desgaste propio del uso, del tiempo que transcurre inexorable y de los elementos naturales que impactan sobre todas las cosas existentes.

Indicó que el inconveniente de la discordia "es algo insignificante", lo calificó apenas de "un detalle" sin mayor trascendencia y sostuvo que consignarlo como un impedimento para la revisión positiva del vehículo es, en su opinión, un asunto que "no ocurrió antes jamás en la vida", sin que "ni siquiera te llamaran la atención por eso".

Directiva nueva: como salió de fábrica

"Ahora hay una directiva nueva que no sé quien la sacó y que fueron y le dijeron al ingeniero" responsable de la firma revisora lo que sigue: "que el auto no tiene que tener ninguna maña, tiene que estar como salió de fábrica", refirió el taxista, quien aseguró que tales expresiones las vertió el profesional y "me las dijo a mí, delante de todos".

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"Entonces, yo le dije que nunca vas a encontrar un taxi que esté como salió de fábrica. Mi auto es de 2024, tiene 50.000 kilómetros, o sea, prácticamente nada, y apenas lo sacás a andar los bujes, por ejemplo, ya no tienen el mismo juego de cuando salieron de fábrica, pero eso no quiere decir que no estén buenos", expresó.

El ingeniero respondió: "Ahora cada vez que llegue un auto al mínimo juego que tenga el buje se lo rechazamos. Rechazamos el auto".

Amortiguadores y desgaste

A esto, para contrarrestar tal drástica postura, García recordó lo que le pasa con cualquier parte móvil o sujeta a fricción de un vehículo, aparte de los bujes, que siempre sufren un natural desgaste. Así, mencionó el ejemplo de los amortiguadores, que "tienen cierto rendimiento y capaz que están al cien por ciento cuando salió de la agencia y al año está a un 80%, pero ese 80% está bien, no es malo, es bueno el rendimiento".

Al taxista, en el momento, le causó impacto que el ingeniero y el técnico de la verificadora le hayan comentado que "alguien de arriba les llamó la atención y que si no hacían lo que les decían de arriba después podían perder la concesión, lo mismo que le pasó a la anterior empresa".

"No sé quién les da la concesión, no sé quién les mete presión para que se perjudique al taxi. Me da la impresión, a mí, que es como quieren hacer desaparecer al taxi, o bien lo que quieren hacer es como que cambian cosas y que el mercado se mueve. Que el mercado que está medio parado, se mueve. Que si un buje está al 80 por ciento, que lo cambien, aunque con un 80 por ciento esté para aprobarlo", reafirmó.

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E.C.P RTO (1).JPG La RTO sigue siendo obligatoria en Río Negro. Los precios se encuentran vigente hasta diciembre de 2025. Estefania Petrella

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Ante las exigencias, a otra ciudad

A raíz de lo que está ocurriendo, García sostuvo que hay taxistas que se están desplazando a General Roca para concretar allí la revisión técnica obligatoria. Allí no se encuentran, hasta ahora, con exigencias que sean consideradas como eventualmente excedidas.

"Los taxistas se toman el trabajo de ir hasta Roca", resaltó y señaló, incluso, que una de las dos personas con las que habló y tuvo el entredicho en Cipolletti le recomendó que "si vos ves que acá no se atiende como corresponde, porque estaríamos haciendo algo mal, andá a hacer la técnica en Roca", recordó.

Insistió en que hace poco otro de sus vehículos, un Toyota similar, pasó el control, sin que el detalle de la ventanilla, que también presentaba y que, al parecer, suele manifestarse en el modelo de la marca, fuera óbice para que se evaluara que estaba apto para circular. Agregó que "así pasaron dos autos más", de la misma marca y modelo.

Anular el certificado de licencia

Lo que sorprendió y molestó mucho al tachero fue que una de las personas de la verificadora le pidió que llevara nuevamente un auto que hacía poco había pasado el control, pese al defecto, ya que le iba a "anular el certificado de licencia". Es decir, le iba prohibir circular. Ante tales palabras, García le respondió: "Me estás cargando, ¿qué onda?", porque "me habló como tomándome el pelo".

"No sé realmente qué ha pasado, se ve que alguien llamó" de un lugar de autoridad superior al de la firma de control local para que actuaran de la forma que le tocó enfrentar. "Igual, este ingeniero ha tenido muchas diferencias con muchos choferes, muchos titulares. De hecho, tuvo problemas hasta con gente de Transporte de Cipolletti", aseveró.

Aludió, de este modo, a una circunstancia acontecida hace algún tiempo, cuando el funcionario municipal Juan Polanco llamó al profesional de la técnica para que viera la posibilidad de agilizar la entrega de turnos para los taxistas, dadas las necesidades del rubro. En esa ocasión, la contestación habría sido, por parte del ingeniero de marras, que "yo no tengo prioridad con nadie y menos con los taxis".

Directivas o demasiado estricto

García indicó que "yo no sé si a él le dan una directiva o son cosas propias del ingeniero. Si le dan una directiva de que sea no solo demasiado estricto, sino que él supera las reglas que están puestas". Por ello, fue categórico en cuanto a que el profesional debe basarse solo "en lo que está escrito" y, en el actual caso, no constaría en la legislación el requisito de que la ventanilla no alcance a cerrarse completamente por unos pocos centímetros.

Pese a todo, el taxista decidió cumplir y solventar el detalle de la ventanilla, para lo que tuvo que recorrer y trajinar muchos lugares en busca de un repuesto. Tras buscar en Cipolletti y Neuquén sin éxito, consiguió un repuesto usado en Centenario. Por la pieza eléctrica, pagó 220.000 pesos y por la mano de obra para la refacción 130.000 pesos más. Todo esto además del gasto en tiempo que debió invertir y que podría haber dedicado a sus menesteres laborales y personales.

Un repuesto para cumplir

El vehículo, al final, "pasó la revisión técnica", pero, lamentablemente, "te hacen gastar la plata" en un contexto bastante complicado para los taxis. Si no hubiese conseguido el repuesto usado, tendría que haber comprado uno nuevo, y su costo se elevaba a 370.000 pesos.

La revisión técnica obligatoria la deben realizar los taxistas en sus vehículos cada seis meses y deben pagar 48.000 pesos por el control.

Lo que pasa es que los tacheros no están para gastos. El número de usuarios ha caído en forma apreciable desde hace ya un tiempo y a ello se suma la competencia de Uber, cuyo servicio no está obligado a cumplir con los requerimientos en materia de limpieza y estética de los taxis ni deben abonar tampoco un canon mensual, entre otras pautas establecidas por el Municipio.

García señaló que la recaudación diaria de un chofer de taxis puede ir de 35.000 en los peores días a unos 75.000 pesos en los mejores. Una parte de los montos conforman los ingresos del tachero y otra parte queda a disposición del propietario del vehículo y dueño de la licencia respectiva. Se trata de montos poco significativos, en el actual contexto económico del país y la región, donde a nadie le sobra nada.