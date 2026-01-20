Dolor por la muerte de popular taxista de Cipolletti: "Buen viaje amigo, cuánta tristeza..."

Otro duro golpe para el sector de los taxis, que despide al segundo chofer querido en una semana. Muchos de sus pasajeros lo recuerdan en el último adiós.

La muerte de Perco llena de dolor al mundo de los taxis de nuestra ciudad. Y también a todos aquellos que lo conocieron.

La muerte de Jorge Ricardo Perco , un taxista histórico de Cipolletti , significa otro duro cachetazo para los trabajadores del sector, que la semana pasada habían despedido al también emblemático y querido colega Juan Riquelme Sandoval . Y, a la vez, golpea a generaciones de cipoleños que lo tuvieron ocasionalmente de chofer y le dan el último adiós con dolor y cariño .

El popular Perco falleció en las últimas horas a los 69 años . En las salas velatorias de Ocaso, sus hijos Gerardo Gabriel, Andrea y Bernardo, familiares, amigos y ex compañeros lo despiden con enorme tristeza, al tiempo que las redes sociales se llenan de mensajes que mezclan la amargura por la desafortunada noticia con el recuerdo y el reconocimiento a un "tachero" de toda la vida.

Perco se desempeñó en la parada de taxis del peaje Cipolletti-Neuquén y en Servitaxi de Cipolletti desde el 2001, entre otros puestos en los que el contacto con los vecinos de la ciudad era permanente y en ese intercambio se mostraba como u n trabajador responsable y un buen tipo.

E.C.P MOVILIZACION TAXIS (23) Estefania Petrella

Los choferes que compartieron tareas con él también hacen llegar sus condolencias y se hacen presentes en la despedida a “un gran compañero”. El concepto es el mismo en cada una de las compañías y bases donde trabajo este conocido hombre.

“Buen viaje amigo. Gracias por tu amistad, descansa en paz”, fueron las palabras que le dedicó Ricardo a modo de despedida.

“Perco querido amigo y compañero del Peaje Cipo-Neuquén, triste noticia. Que Dios te reciba en sus brazos y que brille para vos la luz que no tiene fin. Mis condolencias a sus hijos, familia y amigos, pronta resignación”, escribió muy apenada Patricia.

El famoso Vito Siccolo, el gaucho que supo ser taxista, se mostró conmovido por la información: “No lo puedo creer. Jorge querido dios ilumine tu camino, QEPD coequiper de tantos años, que tristeza”.

“Mi más sentido pésame a la familia. Tuve el placer de trabajar junto a él en el peaje de Cipolletti-Neuquén... Un tipazo”, lo recordó Mónica.

“QEPD Jorge tachero de siempre, gente de trabajo. Buen tipo. Condolencias a su familia”, lo describió Jorge Sanfilippo.

Fabián también lo saludó con dolor: “Mis condolencias a su familia. Gran compañero de trabajo en la extinta radio taxi flota 1. Amigo, descansa en paz”.

Dos golpes en una semana para el sector de los taxis

La semana pasada, otra noticia que golpeó a varias generaciones de cipoleños fue la muerte Juan Riquelme Sandoval, un emblemático taxista y colectivero.

Quienes lo conocieron destacaron sus valores, respeto y seriedad profesional. También su buen sentido del humor. Últimamente, ya de jubilado, vivía en las 1200 viviendas y su deceso se produjo a raíz de una enfermedad.

Los últimos tiempos fueron complicados para él, ya que extrañaba mucho a su esposa, Wilda, fallecida hace un par de años.

Taxista y colectivero fallecido Juan no dejó tema por tocar con sus compañeros y amigos que hoy lo lloran. Dolor por la muerte de un popular taxista y colectivero

Fiel creyente, sus restos fueron velados en la Iglesia Metodista Pentecostés, de la calle Brasil al 1400, hasta que fue trasladado a la necrópolis local.

"Mi hermano tenía gran trayectoria en los taxis y muchos años de colectivero en la cipoleña Alto Valle, Gonzomar y Ñandú en Neuquén. También fue conductor de un camión recolector de residuos y embaló frutas", contó Isaías Riquelme a LMC.

Conocida la triste información, muchos vecinos fueron a darle el último adiós en persona y otros lo hicieron a través de las redes sociales, donde todos resaltaron su condición de gran persona y comparten anécdotas vividas en el tacho.

No son pocos, incluso, los que lo definen al Negro, tal su apodo, como uno de “mis taxistas preferidos”. Ahora también se fue otro de los históricos y de los buenos, el querido Perco.