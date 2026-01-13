La muerte del taxista y colectivero "preferido" de muchos vecinos llena de dolor a Cipolletti

Falleció un histórico chofer. Todos lloran y recuerdan los valores del querido Negro: “Nos llevaba y nos cuidaba con mucho respeto y vocación”.

Juan no dejó tema por tocar con sus compañeros y amigos que hoy lo lloran. Dolor por la muerte de un popular taxista y colectivero

La noticia de su muerte golpeó a sus familiares, ex compañeros y a varias generaciones de cipoleños que fueron sus ocasionales pasajeros y hoy lo lloran y lo recuerdan con cariño. En las últimas horas falleció Juan Riquelme Sandoval , un emblemático taxista y colectivero, cuyos restos fueron inhumados este martes en el cementerio local en medio de un gran dolor.

Quienes lo conocieron destacan sus valores, respeto y seriedad profesional. También su buen sentido del humor. Últimamente, ya de jubilado, vivía en las 1200 viviendas y su deceso se produjo a raíz de una enfermedad.

Los últimos tiempos fueron complicados para él, ya que extrañaba mucho a su esposa, Wilda, fallecida hace un par de años.

Fiel creyente, sus restos fueron velados en la Iglesia Metodista Pentecostés, de la calle Brasil al 1400, hasta que fue trasladado a la necrópolis local.

"Mi hermano tenía gran trayectoria en los taxis y muchos años de colectivero en la cipoleña Alto Valle, Gonzomar y Ñandú en Neuquén. También fue conductor de un camión recolector de residuos y embaló frutas", contó Isaías Riquelme a LMC.

Conocida la triste información, muchos vecinos fueron a darle el último adiós en persona y otros lo hicieron a través de las redes sociales, donde todos resaltaron su condición de gran persona y comparten anécdotas vividas en el tacho.

No son pocos, incluso, los que lo definen al Negro, tal su apodo, como “mi taxista preferido”.

“Mis condolencias a la familia. Q.E.P.D el Negro, una persona muy tranquila, tenía varias anécdotas vividas con dos tíos míos. Linda persona”, publicó Lili.

“Era amigo de mi papá, compañero en los coles y también en los taxis. También se fue mi viejo. QEPD ambos”, escribió Sole.

Más mensajes de dolor por la muerte de una "excelente persona"

“Gran compañero de trabajo, cómo olvidar los días compartidos en ‘Radio Taxi Rayen’. Siempre con buen humor, un gran amigo de mis hermanos y mío también. Mis condolencias a sus hijas e hijos”, le dedicó unas sentidas palabras Fabián.

“Lo conocí hace muchos años, él era colectivo del Alto Valle, lo veía todos días cuando iba al secundario... Lindo recuerdo, que descanse en Paz”, aportó Liliana.

“Que en paz descanse ‘Benego’, cómo le decíamos nosotras. Desde chica me acuerdo que nos llevaba en taxi y nos cuidaba”, lo reconoció Vanesa.

“Juancito no lo puedo creer, un gran compañero de trabajo en Radio Taxi Comahue. Que Dios te reciba en su gloria. Hasta pronto Juancito. Mis condolencias a la familia”, lamentó Yaneth.

“Terrible noticia, Juan querido. Mí hijo lo recordará con mucho cariño y respeto. Cinco añitos y lloraba para viajar con él, chofer de vocación. Respetuoso con cada pasajero. Cariños Juan. Que en paz descanse y abrazo a su familia”, lo valoró María muy apenada.

“Que en paz descanse Juan, gran persona. Llevó durante muchos años a mi nena especial en su taxi con respeto y responsabilidad. Gracias por tanto, que Dios lo reciba en sus brazos. Mi más sentido pésame a su familia”, lo destacó Margarita.

El de Héctor, otro mensaje que no pasó inadvertido “Querido Juancito... Que Dios te reciba en sus brazos. Excelente compañero y padre. Siempre te recordaremos Juancito, gran amigo. Condolencias a la familia Riquelme por la pérdida irreparable de una gran persona. Grupo Gonzomar, todos sus compañeros, tristes en este momento tan difícil que les toca vivir. Juancito, un hasta siempre”.