Conmoción por la muerte de un adolescente en Playas Doradas: qué se sabe del hecho

El joven tenía 15 años y fue encontrado sin vida por su padre en la localidad turística de Río Negro. La familia es oriunda de Comodoro Rivadavia.

Personal de la Subcomisaría 57° estuvo a cargo del procedimiento en el lugar. Foto: Gentileza.

Un hecho generó conmoción este fin de semana entre los turistas y residentes de Playas Doradas . Un adolescente murió mientras vacacionaba con su familia en la localidad turística este domingo. Personal policial trabajó en el lugar y el cuerpo fue trasladado a Viedma

Según se conoció, el joven tenía 15 años y fue encontrado sin vida por su padre a las 7 de la mañana del domingo dentro de la vivienda familiar.

Apenas ocurrió el hecho, se alertó al personal de la subcomisaría 57º de la villa marítima cercana a Sierra Grande y se iniciaron los primeros procedimientos para dar intervención de la fiscalía Nº 7 de Viedma. Además, se confirmó que en el domicilio quedó una custodia policial.

Para llevar a cabo las investigaciones correspondientes, Fiscalía dispuso que el cuerpo sea trasladado a la morgue del Hospital Zatti de Viedma con el objetivo de que los médicos forenses puedan determinar la causa del deceso.

Murió un adolescente en Playas Doradas: las primeras hipótesis

Según dio a conocer Noticiasnet, fuentes judiciales informaron este lunes que no se logró determinar la existencia de índices de criminalidad y el deceso del joven estaría relacionado con un paro cardíaco.

Luego de que se lleven a cabo los trámites de rigor, el cuerpo de la víctima será entregado a los familiares, aunque todavía no se logró confirmar su destino ya que si bien la familia tiene su propiedad en Playas Doradas, es oriunda de Comodoro Rivadavia.

San Antonio Este: encontraron muerto al turista que salió a remar en un kayak

El cuerpo del turista que a principios de año alquiló un kayak y salió a remar por la costa de Puerto San Antonio Este fue encontrado este sábado en inmediaciones del muelle de ALPAT, un sector de playa al que los lugareños saben llegar, ubicado en el acceso a la bahía de San Antonio.

El operativo lo realizó personal de Prefectura Naval que buscaba al hombre de 55 identificado como Pablo Alejandro Morell Corrales, domiciliado en Villa Gesell.

Medios de la región atlántica rionegrina informaron que el cadáver apareció flotando y que los efectivos de la fuerza lo trasladaron hasta la costa, donde había una notable cantidad de vecinos que disfrutaban la calurosa tarde.