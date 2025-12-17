Playas Doradas, el paraíso rionegrino que está listo para la temporada de verano

El sitio rionegrino que no para de crecer y cautivar al turismo nacional promete brillar en este verano 2026.

Es un destino turístico que no para de crecer y se puso de moda. Cada vez lo descubren más personas de distintas partes del país que se deslumbran con su belleza y encantos naturales. Tras el lanzamiento oficial de la temporada de verano 2025/2026, la rionegrina Playas Doradas está lista para brillar y darle empuje a la economía local con una movida que se las trae.

Días pasados, durante el acto de lanzamiento, el gobernador Alberto Weretilneck destacó el rol estratégico de Playas Doradas y de Sierra Grande, la ciudad vecina que la sostiene, en el desarrollo turístico de la provincia y remarcó la decisión del Gobierno Provincial de acompañar ese crecimiento con obras e infraestructura.

“Cada una de las inversiones que se están haciendo tienen un objetivo claro: que quienes transitan la Ruta 3 conozcan el potencial de esta región, y que la comunidad tenga mejores servicios” , señaló.

Playas Doradas Paz, belleza y naturaleza, un combo imperdible.

En ese marco, el Gobernador subrayó la importancia de una gestión con sensibilidad hacia quienes eligen la costa rionegrina. “Con esa sensibilidad, el balance del año va a ser tremendamente positivo. Porque ahí está nuestra diferencia, en cómo tratamos a nuestros visitantes”, afirmó, y auguró “una excelente y gran temporada para Playas Doradas”.

Por su parte, la Intendenta Roxana Fernández valoró el inicio de la temporada como una oportunidad para seguir posicionando al balneario como destino turístico. “Hoy abrimos oficialmente la temporada e invitamos a todos a disfrutar de nuestras playas y de este lugar único de Río Negro”, expresó.

Durante la jornada, se dejó habilitada una nueva oficina de informes turísticos en el balneario y se concretó la apertura del Camping Municipal “Patagonia”, dos acciones clave para fortalecer la atención a visitantes y ampliar la oferta de servicios durante la temporada.

playas doradas (1).jpg Para el disfrute de las familias enteras.

También se firmó el contrato de obra para la ampliación de la red de gas natural que permitirá incorporar nuevas familias al servicio, además de edificios públicos como la Oficina de Turismo, la Policía y el Centro de Salud. La obra contempla un plazo de ejecución de 90 días.

Previamente, el Gobernador dejó inaugurado el nuevo Centro de Informes Turísticos en Sierra Grande en el cruce de las Rutas Nacional 3 y Provincial 5, una obra estratégica pensada como punto de referencia para quienes transitan por la región y buscan conocer la propuesta turística local.

Acompañaron el acto el ministro de Obras y Servicios Públicos, Alejandro Echarren, junto a parte de su equipo de trabajo; el presidente del bloque de JSRN, Facundo López; legisladores e intendentes de localidades cercanas.