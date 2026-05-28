Avanza la causa contra el intendente de Cinco Saltos por la presunta desviación de $100 millones

El joven que figura como prestador de servicio asegura que no firmó ninguno de los documentos y que falsificaron su firma.

Esta mañana se realizó la primera audiencia del proceso legal por el presunto caso de corrupción en la Municipalidad de Cinco Saltos por la desviación de $100.000.000 de fondos públicos a través del pago a un supuesto proveedor monotributista . La causa tiene como imputados al intendente Enrique Rossi , el secretario de Obras, Julio Quiroga, el ex Secretario de Hacienda, Sebastián Crespo y el proveedor, Julio Conejeros .

El fiscal Herrera propuso la incorporación de José Rainao como imputado de la causa. Se trata de la persona que denunció ser víctima del robo de identidad y a quien le falsificaron su firma en la factura de proveedor de servicios que habilitó el pago de 100 millones de pesos con fondos del Municipio local.

El argumento de la Fiscalía se basó en que parte del dinero investigado ingresó en una cuenta bancaria de la que es titular José Rainao. El joven quería ser querellante ya que sostiene que la utilización de sus datos personales y la cuenta bancaria de Rainao para canalizar transferencias millonarias sin su consentimiento.

Allanamiento Municipalidad Cinco Saltos Allanan la Municipalidad de Cinco Saltos. Gentileza

Hay 50 millones de pesos desviados de la administración pública

Más allá de la discusión de los aspectos técnicos legales, se avanzará sobre los hechos que sí están probados como los $50.000.000 de fondos estatales transferidos y desviados de la administración pública. Esta prueba sería suficiente para una eventual formulación de cargos contra las autoridades municipales de Cinco Saltos.

Por otro lado, los denunciantes cuestionaron el avance de la investigación y las pruebas incorporadas al expediente. Otro cuestionamiento se basó en el allanamiento que se realizó en la Municipalidad de Cinco Saltos y la falta de secuestro de los celulares de los imputados, ya que su contenido podría haber aportado numerosas pruebas a la causa.

MUNICIPALIDAD CINCO SALTOS El intendente Enrique Rossi confirmó que rescindió el convenio para el mantenimiento de escuelas.

También se puso bajo la lupa un decreto firmado el 31 de marzo de 2026, donde figura una firma de José Rainao, pero el documento figura el registro de “Reinao”, un error que se repitió en el escrito del contrato. Para los impulsores de la denuncia, es prueba de la falsificación de la firma.

¿Trabajos particulares pagados por el Municipio de Cinco Saltos?

La acusación también se extiende que “utilizaron a Rainao” para efectuar trabajos de construcción en la vivienda del ex Secretario de Hacienda e imputado, Sebastián Crespo. La obra se habría realizado cuando Rainao cumplía funciones en la Municipio local y tenía dominio de fondos estatales en sus cuentas bancarias.

Por su parte, el fiscal Herrera manifestó su rechazó a que dos integrantes del Tribunal de Cuentas sean querellantes del caso. Sin embargo, los impulsores de la denuncia cuestionaron esa decisión.

allanamiento cinco saltos

Ante los argumentos expuestos en la primera audiencia del proceso, la magistrada definió que esperará hasta el lunes o martes de la semana próxima para decidir si acepta la participación de alguna de las partes que solicitaron incorporarse como querellantes dentro del expediente.

Esta resolución será clave para determinar cómo continuará el proceso judicial del peor caso de corrupción en la historia de Cinco Saltos.