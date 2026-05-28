Detuvieron a un joven con droga cerca de una escuela primaria

El joven de 18 años fue interceptado durante un operativo preventivo. Hallaron sustancias y elementos vinculados al consumo.

El operativo fue llevado a cabo por personal de la Comisaría 33°. Foto: Archivo.

Un operativo preventivo realizado por personal de la Comisaría 33° de Allen terminó con un joven de 18 años demorado por tenencia de estupefacientes en inmediaciones de la Escuela Primaria N° 80 .

Todo ocurrió sobre calle Chocón , cuando efectivos policiales realizaban recorridas de prevención y observaron a dos jóvenes que, al advertir la presencia del móvil, intentaron descartar distintos objetos arrojándolos al suelo.

Según informaron fuentes policiales, uno de los involucrados era menor de edad y fue retirado del lugar. En tanto, el otro joven fue trasladado a la unidad policial debido a su actitud alterada y a que se negó a brindar sus datos personales.

Posteriormente, y en presencia de testigos, se realizó una requisa de sus pertenencias. Dentro de un bolso tipo morral hallaron un frasco y un envoltorio con sustancia vegetal símil cannabis sativa.

Además, encontraron papelillos, filtros, un picador y un encendedor, elementos que suelen estar vinculados al consumo.

Intervino la Justicia Federal

Tras el procedimiento, la Fiscalía Federal de turno dispuso el inicio de actuaciones por el delito de tenencia simple de estupefacientes.

También tomó intervención la División Toxicomanía, que quedó a cargo de realizar las pericias correspondientes sobre las sustancias secuestradas.

comisaria 33 allen

Allanaban una casa por un robo y encontraron un arma casera, municiones y marihuana

Un allanamiento realizado este martes en Cipolletti por una causa de robo agravado terminó con un impactante hallazgo: policías secuestraron un arma de fabricación casera, municiones y una sustancia vegetal compatible con marihuana.

El operativo fue encabezado por personal de la Subcomisaría 79° y se desarrolló entre las 8:30 y las 11:30 en una vivienda ubicada sobre calle Avenida La Plata.

La medida judicial se concretó en el marco de una investigación por robo agravado por el uso de arma de fuego.

Durante el procedimiento, los efectivos demoraron a un hombre y avanzaron con la recolección de distintos elementos que podrían estar vinculados directamente con la causa.

Entre los objetos secuestrados apareció un arma de fuego de fabricación casera y un cartucho calibre 28 marca Fiocchi, ambos en manos del Gabinete de Criminalística para las pericias correspondientes. Además, los investigadores incautaron una campera que sería de interés para la investigación.

Mientras inspeccionaban el domicilio, los uniformados encontraron una caja de cartón con una sustancia vegetal de color verde, presuntamente marihuana.

A raíz de ese hallazgo, se dio intervención a la Fiscalía Federal, que continuará con las actuaciones para determinar el tipo y la cantidad de sustancia encontrada.