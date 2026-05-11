Golpe en una fiesta electrónica en Cipolletti: secuestran drogas por un millón de pesos y hay 20 implicados

Hubo un operativo sorpresa en eventos nocturnos: incautaron anfetaminas, cocaína y marihuana. Intervino la Justicia Federal.

Un fuerte operativo preventivo durante el fin de semana sacudió la noche de Cipolletti . Personal de Toxicomanía , junto a efectivos de prevención, desplegó controles en el ingreso a una fiesta electrónica y dentro del predio, con el objetivo de frenar el consumo y la circulación de drogas .

Los procedimientos se realizaron en distintas actividades nocturnas que reunieron a cientos de jóvenes , donde se montaron puestos estratégicos y recorridas permanentes .

El resultado fue contundente : los agentes secuestraron anfetaminas, metanfetaminas, cocaína y marihuana. Según fuentes oficiales, el valor de las sustancias retiradas del circuito ilegal ronda el millón de pesos .

Gran parte de la droga estaba fraccionada y lista para el consumo durante la noche, lo que refuerza la hipótesis de comercialización en el lugar.

20 personas bajo la lupa

El operativo dejó además a unas 20 personas vinculadas a causas por infracción a la Ley 23.737. Se trata, en su mayoría, de jóvenes y adultos provenientes de distintas localidades del Alto Valle.

La investigación quedó en manos del fiscal federal Matías Zanona, quien dispuso el secuestro de los estupefacientes y las diligencias correspondientes.

Un fenómeno en crecimiento

Desde el Ministerio de Seguridad remarcaron que estos controles buscan desalentar el consumo de drogas sintéticas, una problemática en aumento en fiestas electrónicas y eventos masivos.

Operativos que se intensifican

El despliegue fue posible gracias al trabajo coordinado entre la Policía, la Senac y la Justicia Federal. La articulación permitió actuar con rapidez y reforzar la presencia en espacios donde se concentran miles de personas cada fin de semana.

Una problemática que se repite

En los últimos meses, distintos operativos confirmaron el secuestro de distintos tipos de estupefacientes en eventos masivos del Alto Valle.

Tanto en marzo como en abril, los controles dieron resultado en Cipolletti y Fernández Oro. Desde el personal policial confirmaron el secuestro de una amplia gama de estupefacientes, como marihuana, cocaína, anfetaminas, metanfetaminas, ketamina y comprimidos, en distintas cantidades y presentaciones, incluyendo cigarrillos armados y envoltorios.